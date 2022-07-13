МТС купил российский «суверенный» Booking

МТС приобрела компанию по онлайн-бронированию и разработке сервисов для трэвэл-отрасли. Помимо аренды жилья и транспорта, МТС планирует предоставлять услуги по заказу ресторанов, гидов, покупке билетов на концерты и др. По итогам 2021 г. рынок путешествий в России составил около 2 трлн руб. С уходом с отечественного рынка таких зарубежных игроков как Booking и Airbnb российские компании рассчитывают занять их место.

МТС отправляет в путешествие

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) приобрел группу «Броневик», в которую входит компания по онлайн-бронированию отелей и разработчик ПО для туристического бизнеса. Информацию об этом CNews рассказали представители МТС. Сумма сделки не раскрывается.

МТС через приобретенную компанию начнет предоставлять услуги по бронированию отелей, жилья и билетов, в том числе туристические и экскурсионные услуги, услуги по аренде и лизингу транспорта, проката товаров для отдыха, а также займется организацией спортивного досуга.

Как рассказали CNews представители МТС, компания намерена создать «экосистему для путешественников». В нее будут входить не только аренда жилья, транспорта и пр., но и заказ ресторанов, гидов, покупка билетов на концерты и другие развлекательные мероприятия.

МТС Travel

Новое направление в сфере путешествий МТС развивает на базе зарегистрированной в июне 2022 г. дочерней компании МТС Travel (ООО «МТС трэвэл»). Ее уставной капитал новой компании составляет 200 млн руб. Гендиректором компании выступает Вадим Мельников.

Сайт ресурса «Броневик»

Согласно базе «Контур.фокус», с 11 июля 2022 г. 99% ООО «Броневик онлайн» и ООО «Компании броневик» принадлежат ООО «МТС трэвэл» и 1% ПАО «Мобильные телесистемы».

Выручка ООО «Броневик онлайн» по итогам 2021 г. составила 156,6 млн руб., что на 135% выше, чем по результатам 2020 г. Чистая прибыль компании достигла 24,7 млн руб., следует из «Контур.фокуса». Выручка ООО «Компании броневик», которая занимается разработкой ПО, по результатам 2021 г. составила 460 млн руб., что на 327% выше, чем за аналогичный период 2020 г. При этом чистая прибыль компании достигла 177,6 млн руб., следует из базы.





По данным МТС, «Броневик» «является одним из лидеров рынка онлайн-бронирования отелей, трансфера и сопутствующих услуг». Группа работает с объектами размещения напрямую без участия посредников, включая самые отдаленные регионы России. В ее базе свыше 35 тыс. объектов размещения в более чем в трех тыс. населенных пунктах, говорится в сообщении МТС.

Замена Booking

В начале марта 2022 г. Booking.com закрыл возможность бронирования жилья в России и Белоруссии. Однако жители обоих стран по-прежнему могут бронировать номера в других странах. В начале марта на территории России и Белоруссии также перестал работать и Airbnb.

«Мы ожидаем значительный рост внутреннего туризма в России в перспективе ближайших нескольких лет, — рассказали CNews представители МТС. — Кроме того, после ухода Booking.com и Airbnb на российском рынке появилось окно возможностей для участников трэвэл-рынка».

Так, в МТС приводят статистику, которая оценивает объем рынка турима в России в 2 трлн руб. по итогам 2021 г. При этом не только компания МТС в последнее время увидела «окно возможностей» после ухода зарубежных игроков с рынка. В марте 2022 г. о запуске похожего сервиса сообщила компания РЖД.