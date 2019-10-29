Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации комадировок «Ракета»

Сервис онлайн-бронирования Booking.com стал доступен в системе для организации командировок «Ракета». По словам представителей «Ракеты», компания стала первой на российском B2B-рынке, кто смог обеспечить внедрение крупнейшего поставщика отелей за несколько месяцев. Доступ к максимальному количеству отелей с Booking.com в «Ракете» будет открыт 1 декабря 2019 г.

«Корпоративному клиенту важно, чтобы процесс организации командировки проходил «бесшовно», и мы делаем все, чтобы обеспечить своим пользователям лучший опыт», – сказал Анатолий Курюмов, директор "Ракеты". – Прямая интеграция с Booking.com стала еще одним шагом навстречу той самой "бесшовности" – теперь клиент может бронировать востребованный конент, не выходя из корпоративной системы и соблюдая политики компании».

Как отмечают в «Ракете», сотрудничество позволит Booking.com открыть для себя большой сегмент делового туризма и увеличить объем заказов, а «Ракета» начнет давать более выгодный и высоко востребованный контент. Агентство, работающее с платформой «Ракета», сможет заключить договор с Booking.com и получать комиссию.

«Ракета» – онлайн-платформа для организации командировок, которая позволяет работать корпоративному клиенту напрямую с поставщиками. Компания основана в 2018 г. и работает с 317 корпоративными клиентами. Ее офисы находятся в Москве и Екатеринбурге.

Booking.com — система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 г. Штаб-квартира находится в Амстердаме, Нидерланды. На 4 апреля 2018 г. в базе данных сайта содержатся 1745254 объектов размещений в 227 странах, сайт доступен в 42 языковых версиях.