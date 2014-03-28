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Akamai Technologies Prolexic Technologies

Akamai Technologies - Prolexic Technologies

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.03.2014 «Билайн» научился отражать мощные Ddos-атаки 1
02.12.2013 Крупнейший специалист по защите от DDoS-атак продан за $370 млн 3
09.01.2013 PayPro Global усилит защиту от DDoS-атак с помощью Prolexic 1
23.07.2007 Новые «трюки» хакеров: DDoS-атаки без ботнетов 1
30.05.2007 DC++ «превратился» в оружие хакеров: DoS-атаки 3
17.06.2005 У AOL больше всего клиентов-зомби 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Akamai Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1030 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5649 2
Arbor Networks 62 1
Cloudflare 171 1
Riverbed Technology 115 1
AOL Inc - America Online 1883 1
AT&T South - BellSouth 234 1
Earthlink 156 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Radware 61 1
Comcast 231 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15736 1
Cisco Systems 5372 1
МегаФон 10717 1
Earthlink - MindSpring 24 1
AT&T - SBC Telecom - Ameritech 38 1
Deutsche Telekom 954 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
IBM - International Business Machines Corp 9697 1
PayPro Global 15 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34898 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3822 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17995 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33446 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2776 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7584 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6278 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14247 1
Пропускная способность - Bandwidth 1905 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12188 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4335 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1432 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 448 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5194 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1397 1
Файлообменная технология - File sharing 244 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13614 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16970 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5500 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2479 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12880 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Riverbed SteelHead 49 1
Akamai Technologies - Akamai Intelligent Platform 4 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5710 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 672 1
Google Cloud Platform - GCP 382 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Microsoft Azure 1526 1
Суконник Михаэль 8 1
Leighton Tom - Лейтон Том 1 1
Weinstein Andrew - Вайнштейн Эндрю 7 1
Виговский Евгений 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54717 3
Россия - РФ - Российская федерация 165943 2
США - Калифорния 4827 2
Великобритания - Лондон 2431 2
США - Флорида 786 1
США - Массачусетс 517 1
Великобритания - Кембридж 263 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Швеция - Королевство 3781 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Германия - Федеративная Республика 13216 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5706 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2817 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3860 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8245 1
Азартные игры - Онлайн-казино - Интернет-казино - Виртуальное казино 140 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6690 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
The Register - The Register Hardware 1782 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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