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Akamai Technologies Prolexic Technologies
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.03.2014
|«Билайн» научился отражать мощные Ddos-атаки 1
|02.12.2013
|Крупнейший специалист по защите от DDoS-атак продан за $370 млн 3
|09.01.2013
|PayPro Global усилит защиту от DDoS-атак с помощью Prolexic 1
|23.07.2007
|Новые «трюки» хакеров: DDoS-атаки без ботнетов 1
|30.05.2007
|DC++ «превратился» в оружие хакеров: DoS-атаки 3
|17.06.2005
|У AOL больше всего клиентов-зомби 1
Публикаций - 8, упоминаний - 12
Akamai Technologies и организации, системы, технологии, персоны:
|PayPro Global 15 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5425 1
|Суконник Михаэль 8 1
|Leighton Tom - Лейтон Том 1 1
|Weinstein Andrew - Вайнштейн Эндрю 7 1
|Виговский Евгений 4 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
|The Register - The Register Hardware 1782 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.