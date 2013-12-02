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Akamai Technologies Akamai Intelligent Platform

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


02.12.2013 Крупнейший специалист по защите от DDoS-атак продан за $370 млн 1
28.06.2012 Amadeus и Akamai заключили договор о глобальном сотрудничестве 1
29.02.2012 Akamai и Riverbed анонсировали совместное решение для ускорения работы SaaS-приложений 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Akamai Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 3
Riverbed Technology 115 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Akamai Technologies - Prolexic Technologies 8 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 117 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Content-control software - web filtering software - контентная фильтрация - программа ограничения веб-контента 120 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Riverbed SteelHead 49 2
Amadeus e-Retail 2 1
Riverbed Optimization System - RiOS 9 1
Google Cloud Platform - GCP 383 1
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PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Office 365 1042 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Lacroix Denis - Лакруа Дэнис 2 1
Leighton Tom - Лейтон Том 1 1
Wolford Eric - Уолфорд Эрик 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
США - Массачусетс 517 1
Великобритания - Кембридж 263 1
США - Флорида 786 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Великобритания - Лондон 2432 1
США - Калифорния 4829 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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