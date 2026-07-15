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Riverbed Optimization System RiOS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 Китай придумал, как разогнать нейросети в 100 раз, сократив потребление энергии и вычислительной мощности 1
29.02.2012 Akamai и Riverbed анонсировали совместное решение для ускорения работы SaaS-приложений 2
17.03.2011 Платформа RiOS и решение Cascade от Riverbed обеспечат прозрачность трафика и управляемость приложений на бизнес-уровне 2
08.11.2010 Устройства Riverbed помогают консолидировать ИТ-инфраструктуру филиалов 1
11.06.2010 Новая версия ОС RiOS оптимизирует работу Lotus Notes, Microsoft SharePoint и Exchange 2
27.10.2009 Riverbed выпустила новую версию ПО RiOS для устройств Steelhead 2
16.05.2008 Уязвимость в Safari позволяет завалить ПК вредоносным ПО 1
26.07.2007 Эксплойт к 0-day уязвимости в Firefox опубликован в Сети 1
24.04.2007 Семинар Riverbed Show состоялся в Москве 1

Публикаций - 9, упоминаний - 13

Riverbed Optimization System и организации, системы, технологии, персоны:

Riverbed Technology 115 6
Microsoft Corporation 25728 2
SAP SE 5588 1
Dell EMC 5172 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15634 1
Apple Inc 13101 1
Citrix Systems 868 1
Salesforce 493 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1132 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 171 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 766 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10149 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24253 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10601 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12801 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28131 2
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1293 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9962 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3349 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33292 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14186 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7534 2
URI - Uniform Resource Identifier - Universal Resource Identifier - унифицированный (единообразный) идентификатор ресурса - универсальный идентификатор ресурса - RQL-запрос - Resource Query Language 58 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2288 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18025 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6625 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2375 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17916 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 617 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 702 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2959 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1008 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 827 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1384 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1082 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1946 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9255 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4768 1
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 232 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 114 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3170 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3366 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 516 1
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 248 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13160 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2025 1
Microsoft Windows Server Message Block - CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 114 1
Riverbed SteelHead 47 6
Microsoft Windows 16836 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 2
SAP NetWeaver 158 2
Aether Systems - Cerulean Technology - Cerulean Studios - Trillian 27 1
Akamai Technologies - Akamai Intelligent Platform 4 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3103 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2494 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5668 1
Microsoft Office 365 1038 1
Apple Safari - браузер 889 1
Mozilla Firefox - браузер 1939 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1842 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 298 1
Microsoft Dynamics CRM 564 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 60 1
Cisco MDS SAN 22 1
Riverbed Interceptor 3 1
Dell EMC Symmetrix - Dell EMC SRDF - Dell EMC Symmetrix Remote Data Facility 74 1
Riverbed AppFlow Classification Engine 1 1
Davé Apurva - Даве Апурва 7 2
Wolford Eric - Уолфорд Эрик 6 1
Skorupa Joe - Скорупа Джо 5 1
Немыченков Алексей 1 1
Тамашевичус Григорий 4 1
Dhanjani Nitesh - Даньяни Нитеш 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54581 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1459 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7746 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12246 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1371 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6065 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 1
The Register - The Register Hardware 1779 2
South China Morning Post 93 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Forrester Research 833 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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