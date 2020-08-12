«Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий скачок DDoS-атак во втором квартале 2020 года

По данным «Лаборатории Касперского», с апреля по июнь 2020 г. количество DDоS-атак во всем мире увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главными мишенями стали образовательные и государственные учреждения, при этом число атак на первый сектор сократилось во второй половине июня: это может быть связано с началом школьных и студенческих каникул.

Пики активности киберзлоумышлеников пришлись на 1 апреля (в этот день зафиксировано 287 атак) и 9 апреля (298 атак). Также дважды — 13 и 16 мая — количество атак превышало рекордные значения за два прошлых квартала.

Эксперты отмечают, что такая высокая динамика противоречит общей тенденции: как правило, наибольший объем DDoS-атак фиксируют зимой, то есть в высокий сезон для бизнеса, а весной и летом, наоборот, наблюдается спад. Например, количество атак во II квартале 2019 г. снизилось на 39% по сравнению с показателями I квартала 2019 г., а в 2018 г. разница между двумя кварталами составила 34%. Этот же год стал исключением из правил: во II квартале 2020 г. среднее число атак выросло по сравнению с январем-мартом на 30%.

«Ограничительные меры по борьбе с пандемией, которые во втором квартале частично или полностью сохранялись во многих странах, привели к перемещению привычных нам процессов в онлайн: чаще, чем раньше, люди использовали цифровые ресурсы как в личных, так и в рабочих целях. В итоге, увеличилось количество возможных целей для DDoS и мы увидели беспрецедентный рост мусорного трафика. На данный момент у нас нет оснований предполагать, что третий квартал в этом плане пройдет менее напряженно», — сказал Алексей Киселев, менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России.

«Лаборатория Касперского» советует принять следующие меры для защиты от DDoS-атак: убедитесь, что корпоративные веб-сайты и ИТ-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика; используйте специализированное защитное решение, такое как Kaspersky DDoS Protection.