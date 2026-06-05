Kaspersky DDoS Protection: число DDoS-атак на российские компании в начале 2026 года выросло на 27%

По данным Kaspersky DDoS Protection, за период с января по май 2026 г. число DDoS-атак в России и странах СНГ увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Наряду с ростом числа инцидентов существенно изменился их характер: атаки становятся продолжительнее, мощнее и технически сложнее. Злоумышленники всё шире применяют многовекторные схемы, ИИ-инструменты для генерации трафика и арендованную облачную инфраструктуру. Наиболее пострадавшими отраслями за наблюдаемый период стали телекоммуникации, финансы, а также государственные организации.

В январе 2026 г. число массовых автоматизированных атак выросло на 54% по сравнению с январём 2025 г. В первые рабочие недели января трафик на корпоративные порталы, банкинг и государственные сервисы резко возрастает: люди возвращаются к работе, оплачивают накопившиеся счета, подают заявления. Злоумышленники намеренно выбирают этот момент — перегруженная инфраструктура менее устойчива к дополнительной нагрузке, а ущерб от недоступности сервиса максимален. В феврале зафиксирован первый пиковый всплеск — максимальное число инцидентов за наблюдаемый период, средняя продолжительность атак превысила 48 часов, ряд атак продолжался свыше 14 дней непрерывно. Это означает, что злоумышленники перешли к тактике методичного истощения инфраструктуры. В марте общее число атак незначительно снизилось, однако доля многовекторных инцидентов, сочетающих объёмную нагрузку и воздействие на прикладной уровень, превысила 40%.

Апрель ознаменовался вторым и более мощным пиком: число атак выросло на 61% по сравнению с апрелем 2025 г. Один из факторов всплеска — расширение доступности платформ DDoS-as-a-Service и активизация ботнетов на базе IoT-устройств. В мае общее число инцидентов несколько стабилизировалось относительно апрельского пика, однако средняя сложность атак продолжила расти: злоумышленники постепенно переходили от массовых операций к таргетированным кампаниям против конкретных организаций.

Наиболее атакуемые отрасли:

Телекоммуникационные компании. Телеком остаётся наиболее привлекательной целью для злоумышленников: в I квартале 2026 г. число атак на операторов связи в России и СНГ выросло на 31% год к году. Максимальная продолжительность отдельных атак достигала 14 дней. Пиковая мощность атак на телеком-инфраструктуру увеличилась на 27%. Операторы остаются стратегической мишенью, поскольку обеспечивают работу широкого спектра цифровых сервисов: успешные атаки ведут к деградации качества связи, сбоям у корпоративных и розничных клиентов, финансовым и репутационным потерям. Дополнительным фактором риска служит рост числа IoT-устройств в сетях операторов — они формируют ресурсную базу для масштабных ботнетов.

Финансовые организации. Банки, платёжные сервисы и страховые компании сохраняют второе место по числу инцидентов. Злоумышленники нацеливаются прежде всего на платёжные шлюзы, личные кабинеты клиентов и API партнёрских интеграций: точечный удар по критической бизнес-функции наносит несопоставимо больший ущерб, чем кратковременная перегрузка всего ресурса. Характерной тенденцией периода стал рост доли атак на прикладном уровне (L7) — в атаках на финансовый сектор она достигла 51%. Для финансовых организаций это особенно критично: атаки имитируют легитимные транзакционные сессии и с трудом поддаются фильтрации традиционными средствами.

Государственные организации. В числе наиболее атакуемых организаций находятся органы государственного управления, федеральные и региональные порталы. Значительная часть атак на госсектор связана с активностью хактивистских группировок. Атаки на государственные ресурсы чаще других отличаются скоординированностью и продолжительностью: злоумышленники стремятся к публичному резонансу и максимально длительному выводу из строя публично значимых сервисов.

Технические особенности DDoS-атак

Ключевой технической тенденцией периода стал рост доли атак уровня приложений (L7) до 51% в общей структуре DDoS — против 31% годом ранее. Злоумышленники имитируют легитимные пользовательские сессии: авторизацию, поиск, оформление заказов. Это существенно затрудняет обнаружение традиционными средствами фильтрации по IP-адресам и ограничению скорости соединений.

Значительно выросла роль облачной и виртуальной инфраструктуры как источника атакующего трафика. Злоумышленники активно арендуют ресурсы у облачных провайдеров для быстрого масштабирования нагрузки: современные ботнеты позволяют организовывать скоординированные атаки без глубоких технических знаний и по относительно низкой стоимости. Автоматизированные боты научились точнее имитировать поведение реальных пользователей — воспроизводить паттерны навигации, обрабатывать JavaScript-вызовы и обходить стандартные CAPTCHA-механизмы, что создаёт дополнительную нагрузку на системы антибот-защиты. Параллельно зафиксирован рост атак c низкой интенсивностью и медленным развитием — Slowloris, при которых соединения удерживаются открытыми максимально долго, постепенно исчерпывая пул потоков веб-сервера.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд на усложнение DDoS-атак. Злоумышленники всё чаще используют длительные и мультивекторные сценарии, направленные не на кратковременное отключение сервисов, а на постепенное истощение инфраструктуры. За пять месяцев 2026 года это особенно ярко проявилось в телеком-секторе, где отдельные атаки продолжались до 60 дней, и в финансовом сегменте, где злоумышленники сместили фокус на прикладной уровень. В таких условиях комплексный подход — сочетание защиты от объёмных атак, интеллектуальной фильтрации L7 и антибот-решений — не опция, а необходимость для любой организации, присутствующей в сети», — сказал Вячеслав Кириллов, менеджер по продукту Kaspersky DDoS Protection.

«Лаборатория Касперского» напоминает о мерах, которые помогут компаниям успешно противодействовать DDoS-атакам и минимизировать их последствия: поддержку веб-ресурсов следует доверять специалистам, имеющим задокументированный план реагирования на DDoS-инциденты и практический опыт работы в условиях высоких и длительных нагрузок; необходимо заблаговременно проверить соглашения с провайдерами интернет-услуг и убедиться в наличии актуальных контактов для экстренной связи, включая эскалационные цепочки на случай продолжительных атак; следует внедрять специализированные корпоративные решения для комплексной защиты от DDoS-атак, обеспечивающие анализ сетевого трафика и очистку на уровне провайдера. Например, решение Kaspersky DDoS Protection обеспечивает мониторинг трафика в режиме реального времени и эффективно отражает атаки любого масштаба и типа; регулярно проводить нагрузочное тестирование инфраструктуры и учения по реагированию на инциденты, моделируя в том числе сценарии длительных и многовекторных атак.