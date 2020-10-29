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«Лаборатория Касперского»: количество DDoS-атак в третьем квартале 2020 года выросло в полтора раза

Безопасность Стратегия безопасности

По данным «Лаборатории Касперского», с июля по сентябрь 2020 г. количество DDoS-атак во всем мире возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в третьем квартале был установлен годовой рекорд по числу DDoS-атак в день.

Пиковая нагрузка пришлась на 2 июля 2020 г.: тогда решения компании зафиксировали 323 атаки. Предыдущий рекорд, 298 атак в день, был зарегистрирован 1 апреля 2020 г.

В среднем же в III квартале 2020 г. проводилось 106 атак в день, во втором — на 10 больше. По словам экспертов, это указывает на то, что объем мусорного трафика начал сокращаться, хотя по-прежнему остается значительным.

«Во II квартале 2020 г. мы наблюдали аномальный рост DDoS-атак из-за пандемии и перемещения привычных нам процессов в онлайн-пространство. Нынешняя ситуация, по сравнению с этим скачком, не такая критичная: многие компании уже осознали необходимость внедрения защитных механизмов и пересмотрели отношение к кибербезопасности. К примеру, у нас было несколько запросов от организаций, производителей-масок, которые стали жертвами подобных атак. Раньше этот бизнес даже не думал о защите от DDoS. Мы рекомендуем всем, кто еще не принял соответствующие защитные меры, не откладывать этот вопрос, тем более что к концу года активность злоумышленников традиционно возрастает», – отметил Алексей Киселев, менеджер проекта Kaspersky DDoS Protection«Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» советует компаниям принять следующие меры для защиты от DDoS-атак: убедитесь, что корпоративные веб-сайты и IT-ресурсы в состоянии обрабатывать большое количество трафика; используйте специализированное защитное решение, такое как Kaspersky DDoS Protection. Оно предоставляет защиту от всех типов DDoS-атак вне зависимости от их сложности, интенсивности и продолжительности.

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