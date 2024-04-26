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Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro

Федеральное казначейство закупает совместимые с Yadro Tatlin.Unified СХД на полмиллиарда рублей. Целью закупки является развитие своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ).

Полмиллиарда на СХД

Как выяснил CNews, Федеральное казначейство выделило 553,6 млн руб. для закупки универсальных систем хранения данных, совместимых с СХД Yadro Tatlin.Unified, для развития своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ).

Единая облачная инфраструктура Федерального казначейства — это система, которая обеспечивает бесперебойное функционирование информационных систем Федерального казначейства посредством консолидации используемых центров обработки данных без разграничения по территориальному признаку.

В состав ЕОИ входят: ЦОД 1 Минфина в г. Дубна и ЦОД 2 Минфина в г. Городец. В ЕОИ размещаются ключевые информационные системы Федерального казначейства, такие как: Единая информационная система в сфере закупок (ГИС ЕИС), Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (ГИС ЭБ), Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), Государственная автоматизированная информационная система «Управление» (ГАСУ) и Автоматизированная система Федерального казначейства (АС ФК).

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Telegram-канал Федерального казначейства
Федеральное казначейство закупает СХД на полмиллиарда рублей

Тендер на покупку оборудования был опубликован 19 апреля 2024 г. на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 8 мая, а итоги конкурса будут подведены 15 мая того же года.

Требования к характеристикам СХД

Закупаемые Казначейством СХД обязательно должны быть совместимы с имеющимися у организации СХД Yadro Tatlin.Unified, причем после установки они не должны терять в производительности. Совместимость должна быть подтверждена официальным письмом от компании Yadro.

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Модуль расширения дискового пространства должен обеспечивать возможность резервируемого подключения к установленной у Службы СХД Tatlin.Unified с использованием протокола SAS и возможность миграции томов с имеющихся СХД на закупаемый модуль расширения дискового пространства (дисковую полку) и обратно. Необходима возможность совместной работы не менее 70 накопителей с интерфейсом SAS.

Количество установленных в систему твердотельных накопителей должно быть не менее 48 штук, а объем каждого из них минимум в 15,3 терабайта.

Модернизация продолжается

Федеральное казначейство давно занимается модернизацией своей Единой облачной инфраструктуры. Так в ноябре 2023 г. организация закупала сервера почти на один миллиард руб. с перехода на отечественное оборудование.

А в июне того же года в Казначействе переводили все свои системы с Oracle на СУБД PosterSQL с целью выполнения планов по импортозамещению.

Антон Мушинский

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