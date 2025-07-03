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Герко Виталий
УПОМИНАНИЯ
Герко Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Соловьев Сергей 72 2
|Мысина Ирина 2 1
|Зайцев Максим 7 1
|Матвеев Кирилл 6 1
|Поляков Олег 8 1
|Лазарев Дмитрий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
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