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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178141
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Герко Виталий


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Нейросети начинают влиять на репутацию бренда и красть трафик рекламодателей 1
25.04.2023 билайн бизнес запустил рекламную платформу для продвижения в канале ритейл-медиа 1
10.08.2022 «Билайн» купил платформу интернет-рекламы стимостью $23 млн 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Герко Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 777 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 1
ВымпелКом - Билайн - OTM Группа - Рекламно-технологическая группа 19 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4949 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5415 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4252 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7640 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2549 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6984 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22051 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1142 1
Соловьев Сергей 72 2
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Зайцев Максим 7 1
Матвеев Кирилл 6 1
Поляков Олег 8 1
Лазарев Дмитрий 6 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1608 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 2
ROAS - Return on Ad Spend - рентабельность затрат на рекламу 6 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 113 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1735 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2836 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3615 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1455 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369554, в очереди разбора - 748649.
Создано именных указателей - 178141.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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