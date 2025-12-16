«Т-Банк» добавил оплату по частям во все способы безналичных платежей

«Т-Банк» интегрировал сервис оплаты по частям (BNPL-сервис «Долями») во все виды безналичных платежей, которыми пользуются россияне. Теперь клиенты «Т-Банка» могут разбивать платежи на части за покупки в онлайн и оффлайн-магазинах при оплате любыми способами ― по дебетовой карте Black, телефоном с T-Pay на Android, в платежах в мобильном приложении «Т-Банка», на сайтах и в приложениях более чем 80 тыс. партнеров, а также по QR-коду Сбербанка и СБП онлайн и офлайн. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Оплачивать по частям можно любые товары и услуги ― покупки в магазинах, оплату за ЖКУ, интернет, игры, образование, пожертвования в благотворительные фонды и т.д.

В начале 2026 г. сервис также станет доступен в терминалах «Т-Банка» и при оплате по кнопке T-Pay в онлайн-магазинах. Достаточно выбрать вариант «Оплатить Долями».

При оплате «Долями» сумма любой покупки делится на четыре части: первая часть списывается сразу, а три последующие — автоматически каждые две недели. При первом списании к сумме добавляется сервисный сбор — он рассчитывается индивидуально и отображается в момент оплаты.

Максим Зайцев, CEO «Долямии: «Интеграция «Долями» во все способы оплаты — это шаг, который меняет рынок. Мы видим, как по всему миру модели оплаты позже (pay-later) становятся стандартом: пользователи хотят гибкости. Мы впервые в России дали пользователям возможность оплачивать покупки частями повсеместно — в магазине, по QR-коду и в платежах, делая путь клиента одинаковым. Это прозрачная логика, которая позволяет людям легче управлять финансами. Клиенту не нужно искать, где именно работает сервис, — достаточно выбрать «Оплатить Долями» там, где он обычно расплачивается».

Как это работает для дебетовой карты Black

Владельцы карты Black смогут включить оплату «Долями» в настройках карты в приложении «Т-Банка». После активации все следующие покупки по карте будут оплачиваться «Долями». Отключить функцию можно в любой момент.

Чтобы платить «Долями» с дебетовой карты Black, необходимо: в приложении «Т-Банка» выбрать счет дебетовой карты Black; в правом верхнем углу выбрать «Долями». подключить оплату «Долями» с помощью тумблера.

В платежах

Теперь оплату коммунальных услуг, интернета, игр, обучения и других сервисов можно проводить частями при оплате в мобильном приложении «Т-Банка».

Доступ к платежам «Долями» будет появляться у клиентов поэтапно: это зависит от обновлений приложения и конкретного провайдера. Список провайдеров, чьи услуги можно оплатить частями, будет расширяться со временем.

Чтобы платить «Долями» в «Платежах», необходимо: перейти в раздел «Платежи»; выбрать нужный платеж и указать сумму; выбрать «Оплатить Долями»; нажать кнопку «Оплатить».

По QR-коду

Возможность разделить сумму на четыре части уже доступна при оплате через СБП и по QR-кодам Сбербанка. В начале 2026 г. оплата «Долями» станет доступна и по QR-коду на терминалах «Т-Банка». Клиент сможет выбрать счет и включить «Оплатить Долями» прямо в интерфейсе оплаты.

Как платить «Долями» по QR-коду: дать мобильному приложению «Т-Банка» доступ к камере телефона в настройках; отсканировать QR-код для покупки; включить «Оплатить Долями»; нажать кнопку «Оплатить».

Лимиты и условия

Общий максимальный лимит покупки — 70 000 руб. Стартовый лимит, который клиент получает при подключении, — 30 000 руб. Сервис появится для клиентов с дебетовой картой Black после обновления приложения. При этом доступ к оплате частями по всем видам оплаты будет появляться у клиентов постепенно. Доступ будет работать в приложениях «Т-Банка» для ОС Android начиная с версии 7.26 и для iOS начиная с версии 7.25.