Уход Microsoft или экстренная миграция на российские сервисы

В связи с реализацией 12 пакета санкций ЕС и заявлением Microsoft и Amazon о приостановлении с 20 марта 2024 г. доступа к своим корпоративным облачным сервисам, а также об отзыве ключей на часть коробочных продуктов на территории России, ICL Services оказывает помощь компаниям в быстрой (за несколько дней и более в зависимости от продукта ) миграции на российские решения без простоев бизнеса.

Пока Microsoft обсуждает перенос срока приостановки доступа к облачным сервисам на территории России на конец месяца, бизнес может воспользоваться предполагаемой отсрочкой, чтобы снизить риски от вводимых ограничений.

Чтобы избежать полной или частичной потери информации, эксперты ICL Services рекомендуют: выполнить резервное копирование данных, связанных со всеми облачными продуктами Microsoft, Amazon и Google; определить степень приоритетности данных, поскольку возможности сети по передаче информации могут быть ограничены; начать настраивать работу альтернативной инфраструктуры.

Для этого лидеры российского рынка готовы предложить более 60 инфраструктурных (IaaS) и платформенных сервисов (PaaS), что сделает миграцию максимально полноценной, а не компромиссной.

Осуществить экстренный переход (за несколько дней и более в зависимости от продукта) на решения от российских вендоров (VK Tech, «МойОфис», «Колибри-АРМ», «Яндекс», RuPost, Cloud.ru и др.) без простоев бизнеса можно с поддержкой ICL Services.