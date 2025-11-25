Разделы

«Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства

«Армада Софт» и «Колибри-АРМ» объявили о начале партнерства. В рамках заключенного соглашения «Армада Софт» становится партнером по продвижению и продажам программного продукта «Колибри-АРМ» на территории Республики Крым. Это знаменует выход решения на новый рынок.

«Колибри-АРМ» представляет собой комплексное решение для централизованного управления автоматизированными рабочими местами, серверами и сетевыми устройствами. Данная платформа позволяет в едином интерфейсе осуществлять администрирование корпоративной инфраструктуры, развертывать программное обеспечение и операционные системы по сети, настраивать процессы обновлений и интегрироваться с внешними информационными системами. Продукт поддерживает управление устройствами на базе Windows и Linux, включая ведущие российские дистрибутивы, и с 2023 г. включен в реестр отечественного ПО.

Со своей стороны «Армада Софт» специализируется на поставках программного и аппаратного обеспечения, а также на реализации комплексных проектов в области импортозамещения. Особенно актуально, что компания предлагает рынку реестровое серверное оборудование российского производства.

Андрей Аксенов, IXcellerate: Запуская третий кампус, мы инвестируем в цифровую инфраструктуру будущего

Цифровизация

«Наше партнерство объединяет передовое программное решение для управления инфраструктурой с надежным провайдером в области построения устойчивых ИТ-систем, отвечающее современным вызовам цифровой трансформации», – отметил заместитель директора компании по развитию бизнеса «Колибри-АРМ» Роман Косачёв.

«Для нас партнёрство с «Колибри-АРМ» — важный шаг в развитии комплексных решений для клиентов на рынках Республики Крым, Донецкой и Луганской народных областей. Мы уверены, что совместные усилия помогут значительно повысить эффективность управления ИТ-инфраструктурой и обеспечат максимальную надёжность при реализации проектов импортозамещения», – сказал генеральный директор «Армада Софт» Игорь Михалев.

