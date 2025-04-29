Безопасность туристического центра Владимира обеспечит ИИ

NtechLab внедрит видеоаналитику по распознаванию лиц, силуэтов и автомобильных номерных знаков в историческом центре Владимира. Запуск проекта намечен на апрель-май 2025 г. В данный момент происходит поставка и монтаж необходимого оборудования, а также наладка специализированного программного обеспечения.

Алгоритмы NtechLab с помощью камер будут следить за безопасностью городского трафика в центре Владимира. ИИ может выявлять подозрительных или находящихся в розыске лиц или без вести пропавших людей. Также он способен вычислять автомобили, которые были замечены в местах совершения преступлений или находятся в угоне.

«Владимир, один из городов «Золотого кольца», ежемесячно встречает тысячи туристов. Большой трафик безусловно предполагает повышенные требования к обеспечению безопасности. В рамках задач, обозначенных главой города по обеспечению безопасности, мы подготовили современное решение на основе ИИ, которое позволит действовать на опережение и предотвратить возможные критические ситуации», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Администрация Владимира также планирует использовать продукты от NtechLab на основе ИИ для контроля за чистотой города, в частности мониторинга контейнерных площадок и вывоза ТБО.