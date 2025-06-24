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Цифровизация Искусственный интеллект
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ИИ поможет найти забытые в транспорте, на вокзалах и в парках сумки

NtechLab разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая распознает забытые или потерянные вещи в общественных местах. Решение запускается в одном из крупнейших парков Москвы и в том числе может применяться в метрополитенах, на вокзалах и в аэропортах. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в составе комплекса, умеет распознавать сумки и коробки размером от 20х20 см в ракурсах сбоку и сверху. В том числе чемоданы, рюкзаки, пакеты, клатчи, кошельки.

ИИ обучен отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев, — в том числе по времени, которое сумка, чемодан или рюкзак находятся обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации — городского парка, аэропорта, вокзала, метро — такое время будет разным.

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Цифровизация

Продукт может использовать «картинку» с уже установленных городских камер видеонаблюдения и работает в составе флагманского продукта NtechLab — Find Face Multi.

«Мы обучили нейросеть распознавать предметы и это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы — упростит процесс поиска вещей и сократит его время. Такое решение в первую очередь будет наиболее популярно в транспортном сегменте — на вокзалах, в аэропортах, в метро, но не менее востребовано оно может быть и в любых других общественных местах, где собираются туристы и жители города», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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