ИИ присмотрит за чистотой контейнеров в Челябинской области

Искусственный интеллект, созданный компанией NtechLab, поможет поддерживать чистоту контейнерных площадок в Челябинской области. Решение планируется запустить в сентябре 2025 г. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

ИИ будет обрабатывать видеопотоки с камер наблюдения и определять на изображении переполненность контейнеров или наличие мусора вокруг них. Сервис работает со всеми видами контейнеров и мусорных баков.

Также нейросеть будет оповещает ответственные службы в случае нарушения графика вывоза мусора. Еще ИИ способен выявлять неправильную парковку автомобилей у контейнерных площадок, если они мешает подъезду мусоровоза.

«Наши алгоритмы могут за доли секунды выявлять нештатные ситуации на площадках сбора ТКО и в целом обеспечивают их обширный круглосуточный мониторинг. Решение, как показывает практика, благотворно сказывается на экологическом состоянии города и улучшает качество оказания услуг по вывозу мусора. Стоит отметить, что это наш первый проект в Челябинской области, в дальнейшем мы планируем расширение сотрудничества, в частности в сфере безопасности на массовых мероприятиях», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Видеоаналитика NtechLab на базе искусственного интеллекта уже широко применяется на площадках сбора ТКО в Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областях. Пилотные проекты также реализованы в Тульской, Свердловской, Ярославской областях, Республике Татарстан и Краснодарском крае.