ИИ помог найти более 40 без вести пропавших в Архангельской области

Искусственный интеллект компании NtechLab помог найти 45 без вести пропавших людей в Архангельской области. Нейросеть также поспособствовала раскрытию свыше 300 преступлений и выявлению более 1500 правонарушителей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Решение компании на базе ИИ используется УМВД России по Архангельской области с середины 2024 г. Программный комплекс анализа и распознавания биометрических данных компании NtechLab позволяет оперативным органам за долю секунды проанализировать видеопотоки с камер и быстро найти преступника или пропавшего человека. Точность распознавания составляет более 99,9%.

ИИ широко применяется при обработке и изучении видеоматериалов с мест преступлений, происшествий и иных событий.

«Наш флагманский продукт Find Face обеспечивает рекордную точность и высокую скорость распознавания лиц, силуэтов и действий людей. Это позволяет значительно расширить возможности оперативных подразделений при поиске преступников. Помощь ИИ делает города но-настоящему безопасными: нейросеть зачастую играет на опережение и не только помогает оперативно разобраться с последствиями преступлений, но и во многих случаях – предотвратить их», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

