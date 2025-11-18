Отечественный ИИ поможет оптимизировать работу спортобъектов

Компания NtechLab разработала аналитический сервис на базе ИИ для спортивных зон и объектов. Нейросеть анализирует изображения с камер, установленных на подобных площадках, и обрабатывает обезличенные данные. В результате такого исследования можно сделать вывод о востребованности спортобъекта и принять решение о его расширении или закрытии. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Данные обрабатываются и отображаются в системе, разработанной компанией «Зольд», партнером NtechLab. В рамках системы доступны общие данные о работе спортивных центров – закрыт или открыт объект, есть ли сбои в его работе, а также о посещаемости – как фактической, так и планируемой. Также система позволяет выявить факт использования школы или центра не по назначению, например, для проведения неспортивных мероприятий.

Главная задача, которую позволяет решать сервис – эффективное использование спортивной инфраструктуры.

«Внедрение ИИ – один из шагов в решении сложной и многоступенчатой задачи по повышению доступности спорта и анализу использования инфраструктуры. Наше решение обеспечивает контроль качества предоставляемых спортивных услуг, с помощью него можно оценить эффективность работы всей сети объектов, вплоть до каждого занятия, оптимизировать расписание», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Нейросеть уже работает на объектах «Москомспорта», внедрена более, чем 600 учреждениях в Москве, до конца 2025 г. планируется запустить пилотные проекты еще в нескольких регионах.