Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Отечественный ИИ поможет оптимизировать работу спортобъектов

Компания NtechLab разработала аналитический сервис на базе ИИ для спортивных зон и объектов. Нейросеть анализирует изображения с камер, установленных на подобных площадках, и обрабатывает обезличенные данные. В результате такого исследования можно сделать вывод о востребованности спортобъекта и принять решение о его расширении или закрытии. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Данные обрабатываются и отображаются в системе, разработанной компанией «Зольд», партнером NtechLab. В рамках системы доступны общие данные о работе спортивных центров – закрыт или открыт объект, есть ли сбои в его работе, а также о посещаемости – как фактической, так и планируемой. Также система позволяет выявить факт использования школы или центра не по назначению, например, для проведения неспортивных мероприятий.

Главная задача, которую позволяет решать сервис – эффективное использование спортивной инфраструктуры.

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом
Бизнес

«Внедрение ИИ – один из шагов в решении сложной и многоступенчатой задачи по повышению доступности спорта и анализу использования инфраструктуры. Наше решение обеспечивает контроль качества предоставляемых спортивных услуг, с помощью него можно оценить эффективность работы всей сети объектов, вплоть до каждого занятия, оптимизировать расписание», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Нейросеть уже работает на объектах «Москомспорта», внедрена более, чем 600 учреждениях в Москве, до конца 2025 г. планируется запустить пилотные проекты еще в нескольких регионах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Антихрупкость — способность ИT инфраструктуры становиться сильнее после каждого удара

Минцифры разработало законопроект о «Гостехе» с целью систематизировать роли, права и обязанности всех участников

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Бежавшая из России LG зарегистрировала в стране шесть товарных знаков для электроники

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

Половина россиян не доверяет ИИ, и половина использует его в повседневной жизни

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/