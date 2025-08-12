Разделы

ИИ сможет выявлять ямы на автомобильных дорогах

Компания NtechLab разрабатывает решение на основе ИИ для своевременного обслуживания автодорог. Нейросеть может выявлять ямы, выбоины, отсутствие люков и сломанные барьерные ограждения на трассах. Система оповещает об этом соответствующие инстанции, которые должны принять меры по устранению дефектов. Это поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Новая нейросеть работает на базе видеопотоков с камер, установленных в общественном наземном транспорте. Это дает возможность точечно выявлять и устранять дефекты в любой точке города. ИИ также фиксирует неработающие уличные фонари и испорченные дорожные знаки. Более того, алгоритм «увидит» скопление мусора возле дорог, переполненные мусорки на остановках и повреждение придорожных зданий, например, сколы облицовки домов.

«Новое решение NtechLab поможет сделать городскую среду еще более комфортной и безопасной. Своевременная фиксация дефектов дорожного покрытия поможет снизить количество ДТП и повреждений автомобилей. Продукт простой в установке и использовании, не требует колоссальных ресурсов от заказчика и в то же время помогает оптимизировать распределение средств, улучшить имидж города за счет поддержания чистоты и порядка», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Пилотный проект планируется запустить в одном из российских регионов в ближайший месяц.

