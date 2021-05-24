Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире

Компания NtechLab, и технологический партнер госкорпорации «Ростех», сообщает о победе в конкурсе алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведения 7 независимых тестов, а по трем из них поставлен рекорд за всю историю проведения испытаний.

Тестирование FRVT от NIST является единственным общепризнанным мировым соревнованием алгоритмов распознавания лиц, в том числе призванным помочь Министерству торговли США выявить лучших мировых поставщиков подобных программных решений. Оно соответствует сценарию подтверждения личности человека по фотографии. Данный сценарий используется в широком спектре гражданских, правоохранительных и национальных программ безопасности, включая проверку фото на визовых документах и при выдаче паспортов, а также в системах оплаты с помощью биометрических данных («по лицу»).

В рамках FRVT оценивалось более 100 алгоритмов от разработчиков из большого количества стран мира, включая Китай, США и Израиль. Тестирование FRVT проводилось по нескольким базам фото. При подведении итогов учитывались точность и скорость поиска, а также адаптируемость алгоритма к последующим изменениям. Алгоритм NtechLab стал номером один в работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, в которых содержатся изображения, идентичные по качеству фотографиям, снятым при пересечении границы и из визовых разрешений. По результатам в работе с этими базами NtechLab показала лучшие результаты за всю историю конкурса NIST. Кроме того, NtechLab вошли в тройку по результативности распознавания лиц в медицинских масках.

«Так как все эти годы конкуренция росла, а точность и скорость работы алгоритмов конкурентов увеличивалась, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что алгоритм интеллектуальной видеоаналитики NtechLab является лучшим в мире по целом ряду параметров. Для получения этого выдающегося результата инженеры NtechLab использовали инновационные подходы к обучению нейронных сетей, а также новые алгоритмы обработки и подготовки данных для машинного обучения. Результаты этих наработок уже используются в продуктах NtechLab и послужат повышению комфорта и безопасности жителей «умных городов» по всему миру», – сказал основатель NtechLab, глава лаборатории нейронных сетей компании Артем Кухаренко.

Алгоритмы NtechLab неоднократно доказывали свое техническое превосходство в рамках репрезентативных международных конкурсов. В 2017 г. разработка NtechLab уже признавалась лучшей Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США, а также заняла первое место по итогам соревнования американского Агентства передовых исследований в сфере разведки в категориях «самый точный» и «самый быстрый» алгоритм. В 2018 г. NtechLab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов, в 2019 г. – заняла второе место на международном конкурсе ActEV-PC по распознаванию действий человека на видео.