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Смартфон Samsung Galaxy M31s поступил в продажу в России

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Samsung Electronics объявляет о старте продаж в России нового смартфона Galaxy M31s, впервые в серии оснащенного большим экраном Infinity-O, четырьмя камерами с режимом мультикадровой съемки, емким аккумулятором, биометрической аутентификацией и улучшенной зарядкой 25 Вт в комплекте. Новинку можно приобрести в интернет и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров бренда в черном и синем цветах по рекомендованной цене 22 990 руб.

Смартфон получил 6,46-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и вырезом для фронтальной камеры Infinity-O, как у новейших флагманских мобильных устройств Galaxy. Новинка оснащена фронтальной камерой 32 МП, а также основной с четырьмя объективами: 64 МП с высокой светосилой F1.8, широкоугольным 12 МП, линзой глубины 5МП для создания портретов с эффектом боке и макрокамерой 5 МП. Устройство поддерживает запись видео в 4К.

Смартфон подходит для многозадачной работы на протяжении всего дня благодаря емкому аккумулятору 6000 мАч и быстрой зарядке 25 Вт.

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Samsung Galaxy M31s

Galaxy M31s оснащен фирменным восьмиядерным процессором Exynos 9611, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью microSD карты.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с интерфейсом OneUI 2.1, а также поддерживает функцию разблокировки с помощью сканера отпечатка пальца и технологию бесконтактной оплаты NFC.

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Характеристики Samsung Galaxy M31s

Как и все мобильные устройства Samsung, Galaxy M31s в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновления системы Android.

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