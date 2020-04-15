Samsung начинает российские продажи смартфонов Galaxy M21 и M11. Цены

Samsung Electronics представила в России модели средней ценовой категории серии Galaxy M. Смартфоны Galaxy M21 и Galaxy M11 имеют высокую автономность, тройную камеру, быструю зарядку и безрамочный экран.

Samsung Galaxy M21 оснащен 6,4-дюймовым фирменным Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, тройной камерой с основным модулем на 48 МП, широкоугольным на 8 МП и углом обзора 123 градуса, а также 5-мегапиксельным сенсором глубины резкости для фотографий с эффектом боке. Экран смартфона дополнен вырезом Infinity-U для фронтальной камеры 20 МП. Устройство функционирует на базе фирменного восьмиядерного процессора Exynos 9611, изготовленного по 10-нм техпроцессу, со встроенным модулем искусственного интеллекта.

Galaxy M11 на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 450 получил 6,4-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD+ и вырезом Infinity-O под 8 МП селфи-камеру. Младшая модель также получила тройную камеру, включающую основную на 13 МП, широкоугольную – 5 МП, камеру с датчиком глубины 2 МП и светодиодную вспышку.

Емкий аккумулятор на 6000 мАч у Galaxy M21 и 5000 мА∙ч у Galaxy M11 позволяет активно использовать устройства в течение дня, а при необходимости можно легко восполнить заряд с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, которая идет в комплекте.

Новинки поставляются с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0 на базе новейшей ОС Android 10. Они оборудованы 3,5 мм разъемом для наушников, Type-C, а также NFC-модулем.

Galaxy M21 можно приобрести, начиная с сегодняшнего дня, в фирменных магазинах бренда и у партнеров по рекомендованной цене 15 990 руб. в черном, бирюзовом и синем цветах. Galaxy M11 поступит в продажу 20 апреля по рекомендованной цене 10 990 руб. в черном, бирюзовом и фиолетовом цветах.