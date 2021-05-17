Samsung начала продавать в России дешевый долгоиграющий смартфон. Цена

Samsung начала распространение в России своего нового смартфона Galaxy M12. На российском рынке он стоит от 14 тыс. руб., и в цену входит аккумулятор емкостью 5000 мАч. Одного заряда АКБ хватает почти на 50 часов разговоров или на 92 часа воспроизведения аудио.

Большая батарея, бюджетный сегмент

В России начались продажи доступного смартфона Samsung Galaxy M12. Он стал восьмым по счету представителем М-серии, вышедшим в России с момента ее международного дебюта в январе 2019 г.

Для российского рынка Samsung предусмотрела две модификации Galaxy M12 – с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью 32 или 64 ГБ. Корпус в обоих случаях пластиковый, а вариантов его расцветки три – классический черный и более яркие синий и зеленый.

Разница между комплектациями смартфона заключается только в объемах памяти – все прочие характеристики у них идентичные. Младшая версия стоит в России 13 тыс. руб., а старшая – 15 тыс. руб. Выбор цвета на итоговую стоимость устройства не влияет.

Основное конкурентное преимущество Galaxy M12 – это его батарея. Емкость АКБ здесь составляет 5000 мАч, и Samsung заявляет о 49 часах разговоров в сетях LTE, 20 часах мобильного интернета или 19/92 часах воспроизведения видео/аудио.

Samsung Galaxy M12

В то же время быстрая зарядка в описании Galaxy M12 не упомянута, но, в теории, она может присутствовать. На это косвенно указывает наличие порта USB-C, позволяющего реализовать ускоренную подзарядку аккумулятора.

Мировая премьера Galaxy M12, пишет портал GSM Arena, состоялась в декабре 2020 г., а продажи начались в январе 2021 г., сперва в Индии. Версия для этой страны располагает АКБ большей емкости – 6000 мАч.

Батарея на 5000 мАч используется и в европейской версии M12. В Британии, к примеру, ее продажи начались 30 апреля 2021 г. по цене от 159 фунтов стерлингов (16,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 17 мая 2021 г.). В английской версии смартфона быстрая зарядка есть – 15 Вт.

Экран и прошивка

Смартфон Galaxy M12, в отличие от подавляющего большинства других современных мобильников, не поставляется с ОС Android 10. Она вышла в августе 2019 г. и в настоящее время не является самой современной. На Galaxy M12 установлена Android 11 образца осени 2020 г., а Android 12 Google собирается анонсировать 18 мая 2021 г.

Вместе с Android 11 у Galaxy M12 есть фирменная оболочка Samsung One UI. Здесь она выводится на экран с диагональю 6,5 дюйма и матрицей PLS TFT.

Дактилоскоп в М12 следует искать в кнопке включения

Дисплей Galaxy M12 с соотношением сторон 20:9 выводит изображение в разрешении 1600х720 точек (формат HD+, до Full HD+ он не дотягивает). Samsung компенсировала невысокую по современным меркам разрешающую способность повышенной до 90 Гц частотой обновления экрана, что положительно скажется на плавности работы интерфейса и прокрутки веб-сайтов.

Под фронтальную фотокамеру в дисплее предусмотрен каплевидный вырез в верхней его части. Сканера отпечатков пальцев на лицевой панели нет – Samsung убрала его с задней части корпуса, интегрировав не в экран, в кнопку включения на боковой грани.

Процессор и фотокамеры

Фронтальная камера Galaxy M12, вписанная в его экран – это 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2,2. Оптической стабилизации, диафрагмы и автофокуса у нее нет, но все это есть у основного модуля на тыльной панели.

Все доступные в России цвета Galaxy M12

Сзади у M12 установлен квартет из камер на 48, 5, 2 и 2 Мп с диафрагмами f/2,0, f/2,2, f/2,4 и f/2,4 соответственно. Камера на 5 Мп – это датчик с ультраширокоугольной оптикой (123 градуса) а две камеры на 2 Мп – это макромодуль и сенсор глубины сцены.

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У основной камеры также есть 8-кратный зум, но только цифровой. В наличии функция записи видео в формате Full HD на 30 кадрах в секунду.

Какой в Galaxy M12 используется процессор, Samsung не уточняет, ограничиваясь лишь указанием количества ядер в нем и тактовой частоты (8 ядер, 2 ГГц). По данным портала PocketNow, это ее фирменный чип Exynos 850, которому скоро исполнится год.

Обзор версии Galaxy M12 для Индии

Премьера Exynos 850 состоялась в конце мая 2020 г. Процессор создавался для работы в смартфонах начального уровня, и у него действительно есть восемь ядер. Это Cortex A55, разделенные на два кластера. Чип производится по 8-нанометровым нормам и содержит видеокарту Mali-G52, количество ядер в которой не установлено.

Дополнительные спецификации

Доступный в России Samsung Galaxy M12 поставляется с поддержкой сотовых сетей второго, третьего и четвертого поколений (GSM, 3G, LTE), у него есть слот microSD под карты до 1 ТБ и модуль NFC для бесконтактной оплаты товаров и услуг. К мобильнику можно подключать как беспроводные наушники (по Bluetooth 5.0), так и проводные, для чего в нем есть отдельное 3,5-миллиметровое гнездо.

Смартфон имеет модуль Wi-Fi 802.11n и весит 214 граммов за счет большого аккумулятора. Размеры мобильника составляют 164х76х10 мм.