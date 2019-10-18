«Связной» предложил клиентам «размяться перед использованием смартфона» и получить Samsung Galaxy M30s

Российский ритейлер «Связной» объявил о старте онлайн-продаж нового смартфона Samsung Galaxy M30s, основное преимущество которого – длительный заряд батареи. Запуск сопровождается стартом игры – «Беги за призами», которая точно подсвечивает, как длительный заряд батареи улучшает жизнь человека, пользующегося смартфоном каждый день.

Первое, что делают многие люди при пробуждении, – берут смартфон в руки и зачастую не выпускают до позднего вечера. Фотографировать, общаться в чатах, листать ленту в социальных сетях может быть утомительно, и от такого интенсивного использования гаджета пальцы могут по-настоящему устать.

«Связной» предлагает клиентам выполнить сет из упражнений: «Фоторастяжку», «Экранные махи», «Чатробику» – чтобы подготовить пальцы к долгим часам со смартфоном.

«Зарядка» поможет клиентам «Связного» выиграть в конкурсе один из трех смартфонов Samsung Galaxy M30s со сверхъемким аккумулятором. Для этого нужно пройти игру «Беги за призами»: размять пальцы по инструкции от ритейлера, прокручивать страницу сайта в течение минуты, а затем поделиться результатом в социальных сетях.

Посмотреть «Зарядку для пальцев» и присоединиться к игре «Беги за призами» можно на сайте «Связного».