Безумно популярные в России смартфоны Samsung стали ломаться без причин. Компания бездействует

Пользователи смартфонов Galaxy A50 и А51, очень популярных в России, стали жаловаться на беспричинные постоянные зависания и перезагрузки устройств. В некоторых случаях устройства виснут прямо на экране загрузки. Samsung не решает проблему, а в сервисах компании заявляют, что нужно менять системную плату.

Со смартфонами что-то не так

Смартфоны компании Samsung серий Galaxy A и Galaxy M поразил неожиданный дефект, пишет профильный ресурс SamMobile. Ряд моделей без видимых причин стали перезагружаться и зависать во время самого обычного использования.

На момент публикации материала на подобные проблемы жаловались только жители Индии. Ломаться начали устройства Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s и Galaxy A51.

Смартфоны обеих линеек представлены и в России. К примеру, по данным компании «М.видео-Эльдорадо» по итогам III квартала 2019 г. Galaxy A50 вошел в пятерку самых продаваемых смартфонов. В настоящее время в российской рознице есть Galaxy A51, пришедший на смену А50 в декабре 2019 г.

Что касается Galaxy M, то эта серия начала свое шествие по миру в январе 2019 г., и Индия стала первой страной, в которой появились эти устройства. Они заменили собой бюджетные мобильники Galaxy J.

Сверхвысокая популярность Galaxy A50 не уберегла его от bootloop и зависаний

Эксперты SamMobile считают, что раз на проблемы с Galaxy M и Galaxy A жалуются только жители Индии, то корень зла, скорее всего, скрыт только в устройствах, предназначенных для распространения только в этой стране. Однако с уверенностью утверждать это пока нельзя – зависания могут появиться и в устройствах, используемых в других странах.

Ремонт за свой счет

Сообщения о проблемах с аппаратами Galaxy А и Galaxy M стали появляться и на официальном форуме Samsung. Одно из них было создано пользователем под псевдонимом CrazyBoy28.

Пост появился на форуме Samsung 19 июня 2021 г. Это означает, что ситуация с зависаниями и перезагрузками южнокорейских мобильников возникла, по меньшей мере, три месяца назад.

Тем не менее, на момент публикации материала Samsung никак не реагировала на ситуацию. В итоге пока неясно, чем вызвана проблема – плохо протестированной прошивкой или же «железом», конфликтующим с программным обеспечением.

Все перечисленные устройства Samsung, начавшие зависать и перезагружаться, имеют нечто общее, помимо логотипа компании на корпусе. Они построены на процессорах Exynos 9611 и 9610 разработки и производства самой Samsung. Пока неясно, связано ли это с проявившимися «недугами».

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Также специалисты SamMobile отметили, что ни в одном из известных случаев сброс на устройства заводские настройки с потерей всех личных данных не помог избавиться от зависаний и перезагрузок.

Пока Samsung не реагирует на запросы пользователей из Индии, работники ее официальных сервисных центров, напротив, изъявили неподдельное желание оказать им помощь. Они сообщили о готовности почить им телефоны, если те заплатят $100 (7336 руб. по курсу ЦБ на 20 сентября 2021 г.).

В такую сумму ремонтники оценили работу по замене системной платы устройства. По их мнению, данное действие решит возникшую проблему. Как пишет SamMobile, доказательства правоты (или неправоты) ремонтников пока никто не предоставил – пользователи не готовы расставаться со своими $100 при 50-процентной вероятности бесполезности затеи с заменой платы.

Добавим, что пользователи устройств Galaxy A и Galaxy M и раньше сталкивались с bootloop. Например, в середине апреля 2020 г. подобное случилось со многими владельцами Galaxy M31, а в начале того же месяца – с пользователями А70. В обоих случаях виной всему была сырая прошивка.

Ситуация ухудшается

Пока пользователи жалуются на редкие случаи самопроизвольного зависания смартфонов Samsung Galaxy M и Galaxy A, другие настаивают, что подобное происходит с ними довольно часто. То же касается и периодических зависаний.

Не которые пользователи утверждают, что происходящее мешает им комфортно пользоваться устройствами. Но всем им, можно сказать, повезло – их устройства, по крайней мере, пока еще функционируют.

В ряде случаев частые перезагрузки привели к проблемам с прошивкой. Телефоны стали уходить в циклическую перезагрузку, зависая на экране отображения логотипа Samsung и не запуская Android. Иными словами, они «поймали» bootloop – сбой, возникающий при некорректной работе прошивки мобильника.