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Начались российские продажи смартфонов Samsung Galaxy A71. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Samsung Electronics объявила о старте продаж в России смартфона Galaxy A71. Устройство можно приобрести на официальном сайте Samsung, а также в магазинах партнеров.

Смартфон оснащен флагманскими технологиями, включая четыре камеры с возможностями ИИ, мощный аккумулятор 4500 мАч и большой безграничный 6,7-дюймовый sAMOLED Plus дисплей. Внешний вид Galaxy A71 эффектно дополняет его характеристики.

Устройство входит в обновленную серию смартфонов средней ценовой категории Galaxy A. Ранее в продажу в России уже поступили модели Galaxy A01 и Galaxy A51.

Новинка Galaxy A71 доступна в черном, голубом и серебряном цветах по рекомендованной розничной цене 29 990 руб.



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