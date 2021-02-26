Samsung представила смартфон Galaxy A32. Цены

Samsung Electronics представила смартфон Galaxy A32. Устройство получило дисплей super AMOLED, камеру высокого разрешения 64 МП и емкий аккумулятор 5000 мАч. Благодаря этому пользователи могут выполнять все повседневные задачи два дня подряд.

6,4-дюймовый безграничный экран смартфона с U-образным вырезом для камеры и встроенным сканером отпечатков пальцев получил повышенную яркость 800 нит и частоту обновления 90 Гц для максимально комфортного и плавного отображения любого контента, от сайтов до видеоигр, при разных условиях. Технология Eye Care помогает защитить глаза пользователя от вредного синего света без ущерба для качества изображения.

Основной модуль устройства включает в себя четыре камеры: ультра-широкоугольная с разрешением 8 МП, основная сверхвысокого разрешения 64 МП, макро объектив с разрешением 5 МП, 5-мегапиксельная камера глубины.

С их помощью можно запечатлеть яркие и важные моменты повседневной жизни, от портретов близких до живописных видов, передавая на снимке даже мельчайшие детали. 20-мегапиксельная фронтальная камера получила селфи-фокус для стильных фото с эффектом боке и интеллектуальный фильтр Smart Beauty.





Пользователям доступно множество функций камеры, расширяющих возможности смартфона: забавные анимоджи, повторяющие внешность владельца устройства, до 99 персонализированных фильтров, оптимизация сцен, регулирующая настройки в зависимости от объекта съемки, а также интеллектуальное определение «неудачных» снимков – например, размытых или с закрытыми глазами.

Аккумулятор Galaxy A32 обладает емкостью 5000 мАч. В сочетании с оптимизированным энергопотреблением это означает, что смартфон можно использовать без подзарядки до двух дней подряд. А быстрая зарядка 15 Вт позволит быстро восстановить заряд аккумулятора, чтобы пользователь мог вернуться к общению, работе и развлечениям на устройстве.

Обновленный интерфейс Samsung One UI 3 делает использование смартфона приятным и комфортным, включая динамичный экран блокировки со множеством стильных изображений и обновленную панель быстрого доступа.

Как и все устройства Samsung Galaxy, новинка защищена на уровнях от чипа до ПО системой безопасности оборонного уровня Samsung Knox. Для того, чтобы дополнительно обезопасить важные файлы и приложения, их можно поместить в полностью зашифрованную защищенную папу, доступ к которой возможен только по паролю или отпечатку пальца.

Корпус смартфона, а также его экран, выполненный из сверхпрочного стекла Gorilla Glass 5, устойчивы к падениям: они в 1,32 раза крепче, чем у модели предыдущего поколения, Galaxy A31.

Как и все мобильные устройства Samsung, Galaxy A32 в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновления системы Android.

Приобрести устройства можно в марте в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной цене 19 990 (64ГБ) и 21 990 (128ГБ) руб. в трех цветах: черном, фиолетовом и голубом.