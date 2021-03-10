Спецпроекты

Blackmagic Design представила обновление DaVinci Resolve

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Blackmagic Design выпустила DaVinci Resolve 17.1. Масштабный релиз поддерживает универсальные приложения на устройствах Mac с процессором M1.

Это позволяет повысить скорость обработки на новых MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. DaVinci Resolve 17.1 в сочетании с чипом M1 и технологией Metal обеспечивает увеличение производительности до 5 раз по сравнению с компьютерами Mac предыдущего поколения.

Кроме того, в новой версии DaVinci Resolve Studio появилась поддержка универсальных приложений для кодирования и декодирования 10-битных форматов 4:2:2 и 4:4:4 в H.265 с аппаратным ускорением на поддерживаемых платформах Intel.



Другие материалы рубрики

Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle

Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube

«Ростелеком» с друзьями возьмет в оборот документы федеральной власти

EPAM покупает американскую финтех-компанию

Созданный россиянином сервис для совместной работы Wrike продан за $2,25 миллиарда

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG

Техноблог

Самые интересные концепции аэротакси – когда уже полетим?

Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают

Показать еще

Наука

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека

Как 3D-печать проложит путь к колонизации Луны?

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают
Показать еще
Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера