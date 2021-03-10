Blackmagic Design представила обновление DaVinci Resolve

Blackmagic Design выпустила DaVinci Resolve 17.1. Масштабный релиз поддерживает универсальные приложения на устройствах Mac с процессором M1.

Это позволяет повысить скорость обработки на новых MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini. DaVinci Resolve 17.1 в сочетании с чипом M1 и технологией Metal обеспечивает увеличение производительности до 5 раз по сравнению с компьютерами Mac предыдущего поколения.



Кроме того, в новой версии DaVinci Resolve Studio появилась поддержка универсальных приложений для кодирования и декодирования 10-битных форматов 4:2:2 и 4:4:4 в H.265 с аппаратным ускорением на поддерживаемых платформах Intel.