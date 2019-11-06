Schneider Electric обновила линейку ИБП Back PRO BR

Schneider Electric представила обновленную версию премиальных источников бесперебойного питания APC Back-UPS Pro. Четыре модели ИБП: BR650MI, BR900MI, BR1300MI, BR1600MI, входящие в состав линейки, обладают мощностью 390W/650VA, 540W/900VA, 780W/1300VA, 960W/1600VA.

Новые модели APC Back-UPS Pro обеспечивают высококачественное электропитание и защиту от импульсных помех для чувствительной аудио - и видеоаппаратуры и компьютеров в условиях нестабильной электросети.

Четыре модели ИБП: BR650MI, BR900MI, BR1300MI, BR1600MI пришли на смену BR550GI, BR900GI, BR1200GI, BR1500GI. Новые модели обладают более высокой мощностью и увеличенным временем автономной работы. Они идеально подходят для вашего дома, офиса и малого бизнеса.

Все модели имеют 6 евророзеток с батарейной поддержкой. Более старшие модели содержат две дополнительные евророзетки с защитой от импульсных помех. Одним из преимуществ обновленного модельного ряда является защита линии передачи данных до 1 Гбит/с, которая позволяет обеспечить качественное питание и защитить оборудование, сохранить файлы без падения мощности и снижения скорости интернета при скачках напряжения.

APC Back-UPS Pro относятся к сегменту линейно-интерактивных ИБП, которые генерируют чистый синусоидальный сигнал при работе от батареи. Основное преимущество линейно-интерактивного ИБП заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки при повышенном или пониженном напряжении электросети (наиболее распространенный вид неполадок в отечественных электросетях) без перехода в автономный режим. В итоге продлевается срок службы аккумуляторных батарей.

Новые ИБП выпускаются в виде отдельно стоящих устройств в форм-факторе «Tower». Относительно небольшие размеры устройств делают их нечувствительными к месту размещения: они могут быть установлены как дома, так и в офисе.