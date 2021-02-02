Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV

Konica Minolta реализовала проект перевода на аутсорсинг печати офиса концерна SRV в Санкт-Петербурге. Благодаря оптимизации, сервису и программным продуктам, парк печатной офисной техники сократился на 77%, а затраты на печать снизились на четверть.

Концерн SRV входит в пятерку крупнейших застройщиков Финляндии. Компания работает в Финляндии, Прибалтике и России. На территории нашей страны SRV реализовала больше 70 проектов в Санкт-Петербурге, Московской области, Калининграде, Калужской области и других регионах.

Основной целью проекта стали оптимизация печатной инфраструктуры и полное обновление парка многофункциональных устройств. Ранее в компании SRV были установлены МФУ трех разных вендоров, которые со временем выработали свой ресурс. Взамен Konica Minolta поставила полноцветные печатные устройства формата А3 bizhub c250i.

Модель bizhub c250i обладает скоростью печати 25 страниц в минуту в режиме как цветной, так и черно-белой печати. Сенсорная панель управления с девятидюймовой диагональю упрощает взаимодействие пользователей с устройством: она имеет интуитивно понятную навигацию и структуру меню. Также среди ключевых функций — мобильная печать в один клик со смартфонов и планшетов.

На устройствах установлено комплексное решение для управления инфраструктурой печати и документооборотом YSoft SafeQ 6. Платформа обеспечивает продвинутый уровень безопасности за счет функции защищенной печати. А благодаря функции Follow-me пользователь может отправить документ на печать с любого офисного МФУ. Решение легко масштабируется и может гибко настраиваться в зависимости от пожеланий заказчика.

«Перед нами стояла важная цель — заменить устаревшие печатные устройства на более современные модели, которые смогли бы лучше отвечать потребностям бизнеса. Для достижения цели был необходим надежный партнер, и им стала Konica Minolta: за плечами компании богатый опыт оптимизации печатных процессов. В результате нам удалось снизить нагрузку на ИТ-отдел, и теперь технические специалисты могут заниматься более профильными задачами», — отметил Роман Гайдуков, ИТ-директор компании SRV.

«В компании SRV были инсталлированы МФУ модели bizhub c250i. Устройства линейки помогают снижать потребление ресурсов — а значит, и уменьшать расходы. В рамках проекта нам удалось сократить затраты на печать на 25%, — сказала Валерия Макаревич, менеджер по работе с ключевыми заказчиками Konica Minolta Business Solutions Russia. — Благодаря установленному программному обеспечению Y-Soft SafeQ, печать осуществляется по предварительной авторизации по картам, что обеспечивает более высокий уровень информационной безопасности. А печать задания, отправленного по ошибке, можно отменить на самом МФУ. Именно эти функции сотрудники со стороны заказчика отметили как наиболее удобные по итогам проекта».