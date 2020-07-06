Schneider Electric представила новые модели ИБП Easy Smart-UPS Online SRV

Schneider Electric представила новые модели линейки среднего ценового сегмента Easy Smart-UPS Online SRV небольших мощностей от 1 до 3 кВА с возможностью увеличения автономии.

Источники бесперебойного питания (ИБП) APC Easy Smart-UPS Online серии SRV предназначены для обеспечения бесперебойной работы критически важных элементов инженерной инфраструктуры: сетевого оборудования, центров обработки данных, устройств VOIP и VSAT, систем визуализации и мониторинга, а также различных промышленных комплексов.

Устройства устанавливаются в стойку. К каждому из них возможно подключить до четырех дополнительных батарей для увелечения автономии. Время работы ИБП при полной нагрузке может быть увеличено более чем в пять раз и составит более двух часов, а перезаряд до 90% емкости занимает от трех до четырех часов. Даже в проблемных сетях этого времени достаточно, чтобы обеспечить стабильную работу подключенного оборудования. ИБП серии SRV работают с входным напряжением широкого диапазона от 110 до 300 В и малочувствительны к различным колебаниям в сети электропитания.

ИБП APC Easy Smart-UPS Online серии SRV просты в установке и удобны в эксплуатации. Контроль за их состоянием можно осуществлять при помощи ЖК-дисплея, а звуковой сигнал уведомит об изменении мощности электросети и режима работы устройства. Удаленный мониторинг и управление ИБП и подключенным оборудованием возможны при подключении сетевой карты APV9601.

До выхода новых моделей возможность увеличить автономию бала доступна только для старших моделей на 6 и 10 кВА. С появлением моделей небольшой мощности от 1 до 3 кВА SRV1KRILRK, SRV2KRILRK и SRV3KRILRK портфель решений теперь полностью укомплектован ИБП для любых областей применения.