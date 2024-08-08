«Т-Банк» запустил банковский сервис выездной идентификации личности

«Т-Банк» запустил сервис выездной идентификации, который поможет быстро пройти удаленную идентификацию в любом удобном месте. Это позволяет сразу получить доступ к онлайн-услугам партнеров T-ID с обязательным подтверждением личности. Выездная идентификация осуществляется через представителей банка и доступна клиентам и тем, кто не пользуется продуктами банка. Сервис будет одинаково полезен физическим и юридическим лицам. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

T-ID – это способ регистрации и авторизации на сайтах и в приложениях популярных сервисов — партнеров «Т‑Банка». Также Т‑ID помогает пройти идентификацию, чтобы пользоваться всеми услугами партнеров.

Полное подтверждения личности с Т‑ID необходимо для совершения сделок на сайтах объявлений, устройства на работу, безопасного общения в соцсетях, получения посылок без паспорта, а также для использования других цифровых сервисов, требующих цифровую идентификацию. При этом T-ID отправляет партнерам только зашифрованные данные, которые пользователь согласится передать.

Чтобы воспользоваться сервисом выездной идентификации, нужно оставить заявку на сайте. После этого представитель сможет приехать в удобное для пользователя место в среднем от 30 минут. Точное время зависит от населенного пункта и места встречи. Воспользоваться Т-ID на сайте или в приложении партнера для прохождения идентификации можно будет уже через 10 минут после завершения встречи.

Оформить заявку на выезд представителя также можно на сайте партнеров, где есть дистанционное подтверждение личности по T-ID. При вводе номера телефона на сайте или в приложении партнера пользователь будет определен как действующий или как новый для экосистемы «Т-Банка». Новому клиенту будет доступна возможность оставить заявку на встречу с представителем «Т-Банка» для идентификации.

Сервис полезен и для юридических лиц — финансовых, страховых, лизинговых, банковских, микрофинансовых организаций, а также для компаний из других сфер бизнеса, для которых обязательна процедура «Знай своего клиента» (know your customer, KYC), но нет достаточного ресурса для ее организации. Выездная идентификация от «Т-Банка» позволяет бизнесу упростить процесс проверки персональных данных новых клиентов, при этом предоставить пользователю безопасный доступ к услугам онлайн.

Процедура «Знай своего клиента» (know your customer, KYC) – это обязательная проверка персональных данных для подтверждения личности клиента. Для этого, требуются документы, подтверждающие личность, например, действующее удостоверение личности, страховой номер и др. Как правило, клиентам необходимо предоставить информацию для KYC в процессе регистрации учетной записи. Процедуры верификации могут отличаться в зависимости от характера и требований бизнеса, чаще всего это сбор и проверка данных, а также комплексная проверка и обязательная идентификация клиентов в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ.

Спартак Григорьев, руководитель отдела партнерской авторизации T-ID: «Потребность в быстрой и качественной идентификации есть у многих пользователей интернет-сервисов, при этом не все они являются действующими клиентами «Т-Банкf». Мы хотим быть еще более открытыми и знакомить с высококачественными продуктами и услугами нашей экосистемы всех желающих, а не замыкаться только на нашем клиентском пуле. Мы готовы предложить малому и среднему бизнесу возможности нашей огромной разветвленной сети представителей и всю имеющуюся экспертизу по работе с данными клиентов, при этом не обязывая клиента оформлять наши продукты».