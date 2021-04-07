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«Тинькофф» запустил подтверждение платежей «по селфи»

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

В суперприложении «Тинькофф» появилась возможность подтверждения операций по селфи. Проверка с помощью камеры телефона будет использоваться в качестве альтернативы стандартным способам верификации.

Подтверждение платежей по селфи – это элемент интеллектуальной системы безопасности Тинькофф Защита. Например, если система зафиксирует, что клиент совершает нехарактерные для него операции или проводит их с нового устройства, то ему будет предложено включить камеру телефона и посмотреть в нее перед проведением платежа.

Селфи для пользователей – один из самых быстрых способов подтвердить свою личность (например, это быстрее, чем отвечать на контрольный вопрос). Если селфи сделать неудобно, у клиента всегда остается возможность выбрать другой вариант для подтверждения операций.

Алексей Бакланов, руководитель безопасности экосистемы «Тинькофф», отметил: «Мы очень внимательно относимся к безопасности клиентских операций и постоянно совершенствуем способы их защиты. Селфи невозможно забыть, как пинкод или ответ на контрольный вопрос. Это наиболее простой, быстрый и удобный способ проверки личности. Все что нужно, чтобы подтвердить операцию, – снять себя на камеру мобильного телефона. В первое время проверка по селфи будет использоваться для подтверждения платежей, по которым возникает сомнение, что их проводит клиент. В дальнейшем мы запустим этот способ верификации для любых других ситуаций, где может понадобиться альтернативная проверка. Например, если клиенту нужно пройти перерегистрицию в системе, он сможет легко это сделать по селфи. Для предпринимателей эта опция тоже будет полезна при работе в личном кабинете».

Функция подтверждения операции по селфи доступна в суперприложении Тинькофф на Android и iOS, начиная с версии 5.10.

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