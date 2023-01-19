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На «Выберу.ру» появилась быстрая авторизация через Tinkoff ID

Пользователи с Tinkoff ID теперь могут быстро зайти на «Выберу.ру» и подать заявку на кредитные продукты, ипотеку или заем, не тратя время на ручное заполнение — данные в форме подставляются автоматически.

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» реализовал на сайте возможность авторизоваться через сервис Tinkoff ID, запущенный банком Тинькофф. Благодаря новой опции владельцам Tinkoff ID стало проще и быстрее заходить на сайт «Выберу.ру» и отправлять заявки в банки: большинство полей с данными заполняются автоматически.

Пользователи «Выберу.ру» теперь могут войти на маркетплейс без ввода email и пароля. Для этого нужно нажать на кнопку «Войти с помощью Tinkoff ID», доступную на странице входа наряду со стандартной формой авторизации. На указанный номер придет SMS с кодом подтверждения.

Вход через Tinkoff ID безопасен: для защиты данных используются современное шифрование и многоэтапный интеллектуальный вход. Новый способ авторизации позволяет легко и быстро оформить заявку на кредит, ипотеку, кредитную карту или займ. Большинство полей, которые раньше приходилось заполнять вручную, будут уже заполнены по умолчанию — остается только отправить заявку в банк или МФО.

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Юлия Деньгина, директор по продукту «Выберу.ру», сказала: «Партнерство с «Тинькофф» помогает нам улучшить клиентский сервис. Чтобы воспользоваться услугами маркетплейса, можно не запоминать адрес почты и пароль. Удобная авторизация позволяет залогиниться за пару секунд. А чтобы оформить кредит, больше не нужно тратить много времени, сервис автоматически заполняет заявку за пользователя».

Tinkoff ID — сервис единого входа для пользователей экосистемы «Тинькофф» и ее партнеров. Он обеспечивает быструю и безопасную авторизацию. К сервису уже подключились десятки крупных российских компаний, среди которых S7 Airlines, «Детский мир», сайт мэра Москвы mos.ru, «Технопарк» и др. Пользователи этих сайтов и приложений с помощью Tinkoff ID могут войти в систему без email и пароля и проще решать свои задачи: покупать товары и услуги, оформлять документы, записываться на прием к врачу или искать работу.

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