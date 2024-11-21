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«Ростелеком» заключил соглашение с фондом поддержки предпринимательства Югры

«Ростелеком» и Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили директор Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Александр Зыков и генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» Денис Скрыганов.

Денис Скрыганов, генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес»: «Соглашение дает возможность развить линейку сервисов для нашего малого и среднего предпринимательства, которую можно реализовывать в том числе с инструментами поддержки фонда "Мой Бизнес". "Ростелеком" – продвинутая ИТ-компания, которая предоставляет отличные решения для автоматизации производства, оцифровки процессов взаимодействия с клиентами и работы сотрудников в офисе. Внедрение диджитал-продуктов, безусловно, повысит производительность труда нашего малого и среднего бизнеса. А чтобы предпринимателям было легче решиться на перемены, мы разрабатываем возможность участия в этой программе на условиях софинансирования».

Александра Исхизова, директор по работе с государственным и корпоративным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Мы понимаем, что каждая компания уникальна и нуждается в мгновенных и качественных цифровых решениях, независимо от расположения. Мы готовы внедрять высокотехнологичные услуги, чтобы помочь предпринимателям Югры оптимизировать бизнес-процессы. Для этого у нас есть все необходимые инструменты: защищенный интернет, комплексное видеонаблюдение, виртуальная телефония, голосовые роботы-помощники, офисный софт, центры обработки данных, умные экраны и другие. "Ростелеком" находится в лидерах рынка по предоставлению основных сервисов для бизнеса, так как может гибко настраивать цифровые решения в пользу заказчика, которому требуется высокопродуктивный результат».

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