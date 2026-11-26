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Зарубежцветмет ВО Зарубежцветмет Внешнеэкономическое Объединение
АО «Внешнеэкономическое Объединение «Зарубежцветмет» — одна из крупнейших компаний Москвы по озеленению и благоустройству территорий. Второе направление деятельности — поставка технологического оборудования под ключ в страны Латинской Америки и Азии.
СОБЫТИЯ
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|26.11.2026
|Генеративный ИИ внутри Directum Lite экономит время сотрудников «Зарубежцветмет» 1
|23.10.2024
|Столичная компания по благоустройству и озеленению управляет документооборотом в Directum Lite 2
Зарубежцветмет ВО и организации, системы, технологии, персоны:
|Directum - Директум 1309 1
|Directum Jazz 47 1
|Directum Lite 27 1
|Directum Solo 62 1
|СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 431 1
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