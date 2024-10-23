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Цифровизация Внедрения
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Столичная компания по благоустройству и озеленению управляет документооборотом в Directum Lite

Благодаря внедрению системы в «Зарубежцветмет» обрабатывают до 200 документов в день. Перевести делопроизводство в цифру и упростить обмен данными с партнерами компания решила в декабре 2022 г. Выполнить эти задачи помогла Directum Lite — СЭД с набором готовых решений для среднего и малого бизнеса. Система связала внешний и внутренний документооборот компании. Теперь специалисты создают файлы по шаблону, отправляют их контрагентам и получают входящие письма в едином интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители Directum.

При помощи мобильных приложений Directum Solo и Directum Jazz руководители и сотрудники могут работать с документами с телефона или планшета: отправить задачу, оперативно согласовать файл, изучить информацию или выдать поручение. Повысилась и эффективность — генеральный директор отслеживает выполнение задач и текущую загруженность исполнителей в режиме реального времени и в случае необходимости корректирует работу.

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Сегодня системой Directum Lite пользуются 30 сотрудников «Зарубежцветмет» — от линейных специалистов до топ-менеджмента.

«Мы самостоятельно внедряли систему Directum Lite. Сложностей не было — интуитивно понятный интерфейс позволил настроить решения по потребностям нашей компании. В результате получилось выстроить полный цикл работы в цифре и добиться прозрачности движения документа внутри компании. Ранее файл мог потеряться или ждать своего согласования неделями. Сейчас наша скорость обработки — 200 документов в день. Встроенный в систему модуль интеграции с "Диадок" позволил обмениваться с контрагентами юридически значимыми документами в режиме реального времени. А решение "Финансовый архив" упростило работу финансового департамента и дало возможность создавать ответы на запросы контролирующих органов за несколько щелчков мыши», — сказал Александр Ионин, руководитель проекта СЭД АО «ВО Зарубежцветмет».

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