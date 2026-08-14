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Directum подтвердил совместимость своих мобильных приложений с WorksPad MDM

Российский поставщик программных решений в области корпоративной мобильности «РуПост» и разработчик цифровых решений для управления компанией Directum завершили серию тестов на совместимость WorksPad MDM с мобильными приложениями Directum Solo и Directum Jazz. Испытания подтвердили корректную работу решений в среде WorksPad на устройствах с ОС Android. Об этом CNews сообщили представители Directum.

WorksPad MDM позволяет компаниям централизованно управлять рабочими смартфонами сотрудников: контролировать установку приложений, ограничивать взаимодействие с нежелательным ПО, применять политики безопасности и предоставлять доступ только к утвержденным корпоративным сервисам.

Подтвержденная совместимость с Directum Solo и Jazz означает, что пользователи WorksPad могут работать в приложениях в своей защищенной мобильной среде. Это гарантирует компаниям стабильный доступ к документам и задачам с мобильных устройств.

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«Сегодня мобильный доступ к корпоративным данным стал неотъемлемой частью рабочих процессов, а требования к их защите постоянно растут, — сказал Дмитрий Петров, руководитель по инвестиционным инициативам Directum. — Совместимость Directum Solo и Jazz с WorksPad MDM обеспечивает компаниям удобство мобильной работы с соблюдением политик безопасности. Это особенно важно для организаций, где сохранность информации является одним из ключевых приоритетов».

«Мы видим устойчивый запрос со стороны заказчиков на управляемую мобильную среду, в которой корпоративные приложения работают предсказуемо, а ИТ-службы сохраняют контроль над данными, — сказал Михаил Никитин, руководитель продуктовой экспертизы WorksPad компании «РуПост». — Совместимость WorksPad MDM с Directum Solo и Jazz — это именно такой сценарий: удобство мобильной работы без компромиссов с безопасностью».

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