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В Directum Lite появилась возможность управлять отсутствиями в команде

Пользователи системы Directum Lite теперь могут оформить непродолжительное отсутствие на рабочем месте, отгул или больничный в пару кликов. Среднему и малому бизнесу будет проще контролировать процессы и ресурсы.

Интерфейс нового инструмента интуитивно понятен. Заявление на отсутствие готовится по шаблону, процесс занимает пару минут. Затем документ отправляется по настроенному маршруту. Уведомление об отсутствии придет всем заинтересованным коллегам.

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Чтобы назначить замещающего, достаточно указать его имя. Если сотрудник сам по каким-то причинам не оформил заявление, например, ушел на больничный, это может сделать его коллега. Сводные отчеты об отсутствии будут приходить руководителю. Новая возможность улучшит взаимодействие в команде и упростит кадровые бизнес-процессы.

В ближайшее время функция «Оформление отсутствия сотрудников» станет доступна и в мобильных приложениях Directum Solo и Directum Jazz. Это позволит оформлять заявки в любое время и из любого места.

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