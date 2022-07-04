Цифровые закупки на базе Directum в Северо-Восточном федеральном университете

Благодаря Directum документы по закупочным процессам в СВФУ согласуются в два раза быстрее. 1300 пользователей подписывают 100% документов электронными подписями.

Новый этап цифровизации на базе Directum в Северо-Восточном федеральном университете был призван упорядочить и ускорить согласование закупочной документации. Реализацией проекта занималась компания «Галактика ИТ», бизнес-партнер Directum. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В результате проекта внедрения удалось уйти от бумажного документооборота в части закупок и договоров; все подписания документов происходят через приложения Direсtum Solo и Directum Jazz или в веб-клиенте; прозрачно контролируются сроки и этапы согласования документов; на 50% сократилось время согласования документации.

При бумажном взаимодействии по закупочному процессу в СВФУ возникали сложности: документы терялись, их обработка сильно затягивалась, не соблюдались сроки, не хватало прозрачности процедур.

В планах у СВФУ — организовать юридически значимый электронный документооборот с контрагентами и настроить интеграцию Directum c Единой информационной системой в сфере закупок.

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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (СВФУ) — высшее учебное заведение Республики Саха и Чукотского автономного округа, один из 10 федеральных университетов России. На 22 факультетах и институтах СВФУ обучаются более 18 тыс. человек.

Directum — российская ИТ-компания. Программные продукты Directum разработаны в России и совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО: СУБД PostgreSQL и Postgres PRO, операционными системами семейства Linux: ALT Linux, Astra Linux, офисными пакетами «Мой офис», «Р7-офис» и OnlyOffice. При облачной поставке ИТ-решения Directum размещаются в ЦОДах на территории России.