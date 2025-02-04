Разделы

Цифровизация
|

Электронные наряды-допуски — новое решение в экосистеме Directum RX

ПО может помочь автоматически сформировать и оперативно согласовать наряды-допуски на выполнение опасных видов работ, сократить простои и человеческие ошибки при заполнении документов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

«Электронные наряды-допуски»(ЭНД) — новое ИТ-решение в экосистеме Directum RX, разработанное системным интегратором ООО «EAE-Консалт», партнером Directum.

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали
безопасность

Готовое ПО предназначено для электронного выпуска документов на выполнение опасных видов работ. С помощью ЭНД в рамках системы Directum RX становится возможно: маршрутизировать процесс по настроенным регламентам и ускорить утверждение нарядов-допусков в шесть раз; минимизировать риск ошибок при формировании документов — система автоматически выделит несовместимые данные, чтобы их можно было оперативно исправить; согласовывать документы удаленно при помощи мобильных приложений Directum Solo и Directum Jazz; подписывать распоряжения электронной подписью (ЭП), обеспечивая их юридическую силу и безопасность; создать единую систему хранения нарядов-допусков, чтобы доступ к ним был возможен как в офисе, так и за его пределами.

«Внедрение электронных нарядов-допусков — это реальный способ повысить эффективность работ с соблюдением норм безопасности. Когда документы всегда под рукой, риск ошибок в них сведен к минимуму, а сам процесс согласования идет прозрачно и понятно, это экономит и время, и деньги. В итоге сотрудники могут сосредоточиться на своих задачах, зная, что все под контролем», – сказал Павел Шутов, начальник управления СЭД ООО «ЕАЕ-Консалт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

Меры ИБ-реагирования: что делать, если вашу компанию всё-таки взломали

В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом

Андрей Телюков, TData: Многие осознали, что зарубежные open-source решения могут исчезнуть в любой момент

Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще