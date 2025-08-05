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Нестор Илья
УПОМИНАНИЯ
|05.08.2025
|Искусственный интеллект распознает мошенника при звонке абоненту Билайна 1
|22.12.2006
|МТС больше не поддерживает акции контент-провайдеров 1
Нестор Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13529 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8992 1
|МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44690 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3168 1
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