«Тинькофф мобайл» начинает новую региональную экспансию в партнерстве с МТС

«Тинькофф мобайл» начинает масштабную региональную экспансию. Первыми регионами новой волны станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, в которых оператор запустится для подключения в мае 2023 г. Далее планируется охватить остальные регионы страны. Об этом CNews сообщили представители «Тинькофф».

В новых регионах «Тинькофф мобайл» будет работать на инфраструктуре МТС, партнерство с которым было заключено в конце 2022 г.

До начала новой региональной экспансии оператор был доступен для подключения в 68 регионах России, где предоставляет услуги своим абонентам в партнерстве с Tele2.

«Тинькофф мобайл» развивает отрасль мобильной связи в России с 2017 г. «Тинькофф мобайл» предоставляет технологии вокруг мобильной связи, среди которых телефонный секретарь «Олег», запись звонков, определитель номера, виртуальный номер и др.

Кроме того, «Тинькофф мобайл» обеспечивает защиту от мошенничества и спама благодаря синергии защитных инструментов «Тинькофф банка» и «Тинькофф мобайл»а в единой платформе безопасности.

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«Тинькофф» — финансовая онлайн-экосистема, объединяющая полный спектр финансовых услуг для частных лиц и бизнеса. Все сервисы «Тинькофф» доступны через мобильные приложения и сайт tinkoff.ru. Тинькофф не имеет отделений. Все продукты и большинство внутренних ИТ-систем «Тинькофф» разработаны самой компанией. 70% сотрудников штаб-квартиры — ИТ-специалисты. Ядром экосистемы является основанный в 2006 г. «Тинькофф банк», обслуживающий более 25 млн клиентов. «Тинькофф» реализует экосистемный подход к образованию и сотрудничает с ведущими вузами России. В 2019 г. «Тинькофф» получил образовательную лицензию.