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«Т-Мобайл» начал работу в Республике Саха

«Т-Мобайл» объявляет о старте работы в Республике Саха с 4 февраля 2025 г. В этом регионе мобильный оператор будет работать на инфраструктуре МТС. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Жители Республики Саха могут оформить SIM-карту на 25 ГБ + 1 200 минут за 279 руб. в месяц благодаря подписке Pro от «Т-Банка», а также самостоятельно выбрать оптимальный набор услуг с помощью тарифного конструктора. Объем пакетов минут и интернет-трафика начинается с нуля, а среди безлимитных сервисов — «Мессенджеры», «Социальные сети», «Безлимитные SMS», «Музыка» и др.

«Т-Мобайл» развивает отрасль мобильной связи в России с 2017 г., создавая продукты на стыке банкинга, телекома, ИТ и искусственного интеллекта. Абонентам доступны бесплатные услуги и защита от спама и мошенничества.

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У «Т-Мобайла» есть экосистема услуг, которая предоставляет технологии вокруг мобильной связи, среди которых телефонный секретарь, запись звонков, определитель номера и другие технологии и услуги.

Найти подробную информацию об актуальных условиях тарифных планов в Республике Саха, а также подключить «Т-Мобайл» можно на сайте или в мобильных приложениях «Т-Банка» и «Т-Мобайла».

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