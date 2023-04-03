Россиян спасут от жадности и произвола маркетплейсов. Власти вводят законодательный запрет на списание денег с удаленных карт

Власти запретят торговым площадкам списывать деньги с удаленных карт пользователей, ранее подключенных к их профилю. Этим грешит Wildberries, но жалобы поступают и на другие сервисы. Запрет будет введет на уровне закона — готовятся изменения к закону «О защите прав потребителя». Предполагаемая дата вступления поправок в силу — 1 марта 2024 г.

Очень нужное и своевременное нововведение

Российские власти разработали законопроект, запрещающий торговым площадкам списывать деньги пользовательских карт, «отвязанных» от профиля. В настоящее время этим грешат многие крупные маркетплейсы — редакция CNews на своем примере столкнулась с подобным в Wildberries.

Пользователь того или иного интернет-магазина может подключить к своему профилю несколько карт для оплаты, а после удалить их, оставив лишь одну. Но на самом деле карты будут удалены исключительно из личного кабинета и сохранятся в архиве самого магазина, и если на оставшейся карте не будет хватать денег для оплаты заказа, он спишет деньги с одного из открепленных счетов.

Подобные списания, как правило, осуществляются без предупреждения. Иногда деньги могут быть взяты с карты родственника или друга, которую владелец профиля мог один или несколько раз использовать для оплаты (с разрешения обладателя). Владельца карты тоже не уведомляют о готовящемся списании, и узнать о нем, если у него отключены уведомления, он сможет лишь в разделе «История» в мобильном приложении банка.

Российские власти, как пишут «Известия», собираются покончить с таким самоуправством маркетплейсов. Депутаты Госдумы от «Единой России» внесут на рассмотрение запрещающий магазинам списывать деньги с удаленных карт законопроект до конца весенней сессии, которая продлится до 30 июля 2023 г.

Фото: FreePik Допуская маркетплейс к информации о банковской карте, нужно быть готовым, что рано или поздно он спишет с нее деньги даже после ее удаления

Документ представляет собой поправки к закону «О защите прав потребителей». Если он будет принят Госдумой и Советом Федерации, а после получит подпись главы государства, то россияне получат возможность наказывать маркетплейсы за подобные списания судебными исками.

Когда магазины не хотят по-хорошему

По информации издания, причиной разработки законопроекта стали именно многочисленные жалобы со стороны пользователей маркетплейсов. «Мы обратили внимание на проблему после жалоб граждан. — сообщил изданию координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин. — Проверили информацию, и выяснилось, что это не единичные, а массовые случаи: пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний».

По словам депутата, для запрета списания с той или иной карты при покупке в интернет-магазине достаточно просто удалить ее из личного кабинета. Но маркетплейсы нашли способ обхода этого ограничения, позволяющий им дотянуться до денег на любой из ранее использовавшихся покупателем карт. Они стали включать в свои пользовательские соглашения пункт, разрешающий им такую «самодеятельность», и если россиянин хочет пользоваться этими торговыми площадками, ему приходится соглашаться с их условиями.

Придется немного подождать

Если в рассмотрении и принятии документа не возникнет никаких проволочек, то изложенные в нем положения вступят в силу 1 марта 2024 г., отметил Антон Немкин. Это выгодно торговым площадкам, у которых будет время на подготовку к изменениям, но их клиенты по-прежнему будут рисковать столкнуться с несанкционированым списанием денежных средств с ранее удаленной карты.

При этом о сложившейся проблеме знают не только в «Единой России». О ней упоминает и зампред фракции «Справедливой России», глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг — он сообщил изданию, что лично получал жалобы россиян на самовольные списания с удаленных карт.

Что говорят маркетплейсы

Крупные российские торговые площадки на момент выхода материала новую инициативу властей не комментировалию. В «Яндекс маркете» заверили CNews, что «если пользователь удалил данные про банковскую карту из своего профиля — никаких списаний с этой карты не произойдет».

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Представители Wildberries открыто подтвердили, что площадка списывает деньги с удаленных карт, Ранее в диалоге с техподдержкой сервиса редакция CNews выяснила, что это действительно происходит. Сотрудники Wildberries сообщили редакции, что «Wildberries работает в строгом соответствии с законодательством». «Денежные средства за товары и услуги компания списывает с карт лишь в том случае, если разрешение на транзакции предоставил сам клиент в соответствии с договором-офертой, — добавили они.

Переписка редакции CNews с поддержкой WIldberries, состоявшаяся в ноябре 2022 г.

«В случае, если на основной карте пользователя недостаточно средств, то они списываются с других карт, привязанных покупателем к аккаунту ранее. При этом в любой момент можно отозвать согласие на списания каждой из них и отвязать их от своего личного кабинета», — сообщили CNews представители Wildberries. Они добавили также что для этого необходимо обратиться с заявлением в контакт-центр Wildberries.

В Ozon на запрос CNews ответили, что магазин «не совершает списаний с удаленных карт покупателей». «Cписание происходит только с той карты, по которой осуществлялся заказ», — подчеркнули представители сервиса.

Редакция направила запрос в «Сбермегамаркет» и ожидает ответа.

Как обезопасить себя

Первый и самый надежный способ защитить и чужие счета от списаний маркетплейсами — выпустить отдельную карту для таких транзакций и не использовать другие. А пока власти готовят новый законопроект, запрещающий торговым площадкам забирать деньги с удаленных карт, на помощь российским потребителям пришли банки.

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Например, в ноябре 2022 г. в приложении «Сбербанк онлайн» под Android и его веб-версии появился раздел, в котором можно посмотреть, к каким сервисам подключена та или иная карта. Здесь же отображаются все подписки с периодическими списаниями — за онлайн-кинотеатр, музыкальный сервис и пр.

Ни один сервис не останется незамеченным

Эта информация позволит оперативно отключить карту от сервиса, чтобы не терять деньги. Также в «Сбербанк онлайн» есть опция полного запрета интернет-платежей с конкретной карты — если ее активировать, то сервисы больше не смогут добраться до денег на этой карте.