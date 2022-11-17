В «Сбербанк онлайн» стало видно, какие сервисы запомнили ваши карты и могут списывать деньги

В приложении «Сбербанк онлайн» появилась функция отслеживания привязок карты к различным интернет-сервисам – маркетплейсам, доставкам еды и пр. Также приложение теперь отображает все подписки, привязанные к карте – абонентскую плату в онлайн-кинотеатре, ежемесячные платежи в стриминговых сервисах и др. При необходимости ненужные транзакции можно заблокировать.

Нужное всем новшество

Сбербанк сообщил CNews о запуске нового сервиса «Куда привязаны ваши счета и карты» в составе приложения «Сбербанк онлайн». В его названии отражен весь его смысл – он позволяет моментально узнать, к каким сервисам, например к маркетплейсам, привязана банковская карта или счет.

К примеру, если владелец карты оплачивал с нее покупки в Wildberries и Ozon, то новый сервис Сбербанка покажет это. Редакция CNews убедилась, что информация о списаниях сохраняется, даже если отвязать карту от профиля в маркетплейсе, что позволяет всегда быть в курсе того, куда и когда были списаны деньги.

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То же касается любых интернет-магазинов. Сервисы доставки еды, а также платные онлайн-издания, любящие автоматически привязывать карту к профилю после первой же оплаты, тоже не останутся не замеченными.

Как это работает

Доступ к «Куда привязаны ваши счета и карты» открывается, фактически, с главного экрана приложения «Сбербанк онлайн». Главное условие – в модификации для Android оно должно быть обновлено как минимум до версии 14.4. Редакция CNews проводила тесты в сборке 14.5 от 17 ноября 2022 г.

Пример работы сервиса

Для запуска сервиса нужно кликнуть по ссылке «Все карты» в разделе «Кошелек» и на новом экране нажать на его название («Куда привязаны ваши счета и карты»). После этого пользователь увидит список интернет-ресурсов, к которому привязана та или иная его карта. Отображаться будет информация только по одной карте – для выбора сведений о другой нужно будет переключиться на нужную внутри раздела.

Дополнительные возможности

Новый сервис Сбербанка также позволяет узнать обо всех списаниях по карте, например, подписках на сервисы, будь то стриминговые музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры, онлайн-телевидение или ежемесячная подборка платных электронных книг.

Любое конкретное списание можно запретить – сервис позволяет это сделать. Однако такая возможность доступна исключительно владельцам «Сберкарт» – те, кто пользуется другой картой Сбербанка, не смогут воспользоваться ею. В будущем, вероятно, это ограничение будет отменено, но в Сбербанке не уточняют, когда именно.

Редакция CNews обнаружила также, что через «Куда привязаны ваши счета и карты» нельзя отвязать карту от сторонних сервисов. Это не работает, по меньшей мере, с Wildberries и «Авито».

Нововведение Сбербанка все же не всесильно

При этом на примере Wildberries даже удаление карты из профиля не защитит от последующих с нее списаний. Редакция CNews убедилась, что если нужная карта была хоть единожды использована для оплаты в этом магазине и потом удалена, она все равно остается в его базе данных, и в дальнейшем, при отсутствии на других привязанных к карте денег, с нее может быть осуществлено списание.

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Защититься от этого клиентам Сбербанка можно путем тотального запрета оплаты картой через интернет. Для этого нужно зайти в настройки карты, выбрать пункт меню «Лимиты и ограничения» и отключить ползунок напротив опции «Покупки в интернете».

Новшество не для всех

В работе сервиса «Куда привязаны ваши счета и карты» существует несколько важных ограничений. Первое из них – он не функционирует в старых версиях «Сбербанк онлайн» для платформы Apple iOS. Новых версий утилиты «Сбербанк онлайн» для этой платформы не существует – Apple удалила официальное приложение Сбербанка еще весной 2022 г. под влиянием западных санкций.

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В веб-версии «Сбербанк онлайн», которой можно пользоваться через браузер ПК или мобильного устройства Apple, сервис на момент публикации материала отсутствовал. На вопрос CNews, когда этот недочет будет устранен, и будет ли в принципе, представители Сбербанка не ответили. Также нет данных, присутствует ли сервис в приложении СБОЛ, которое, как сообщал CNews, Сбербанк выпустил под iOS вопреки санкциям. На 17 ноября 2022 г. оно было доступно для скачивания в Apple App Store.

Далее, даже в Android-версии сервис «Куда привязаны ваши счета и карты» предоставляет далеко не все подробности о привязках карты – есть ограничения по времени. «Сервис начинает отслеживать ваши покупки с конца октября (2022 г. – прим. CNews), в дальнейшем мы будем анализировать транзакции за три прошедших месяца», – сообщили CNews представители Сбербанка.