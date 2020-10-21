Отмена роуминга между Россией и Белоруссией начнется в ноябре 2020 года

Двухэтапная отмена

Ответственные ведомства России и Белоруссия объявили о готовности к снижению ставок международного трафика и межоператорских ставок в роуминге на пространстве Союзного государства. Информация об этом опубликована на официальном портале Минэкономразвития России по итогам заседания группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства России и Белоруссия прошедшего в формате видеоконференции.

С российской стороны сопредседателем группы является заместитель премьера России Алексей Оверчук, с белорусской стороны - чрезвычайный и полномочный Посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Тестирование новых роуминговых тарифов начнется 1 ноября и продлится до конца 2020 г. С 1 января 2021 г. планируется запуск «комфортных» тарифов на постоянной основе. Согласно договоренности, достигнутой министрами Союзного государства, ставка международного звонка в роуминге по России и Белоруссии снизится с нынешних $0,3 до $0,015 за минуту – то есть, в 20 раз.

По окончании опытного периода эксплуатации системы «планируется перейти на постоянное применение комфортных абонентских роуминговых тарифов, что позволит многократно снизить стоимость связи для пользователей российских сим-карт, которые находятся на территории Белоруссии и для белорусских сим-карт в России», – заявил Алексей Оверчук, вице-премьер России.

Этапы отмены роуминга

Работа по отмене мобильного роуминга в рамках Союзного государства началась еще в 2017 г., когда депутаты фракции Либерально-демократической партии (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект о запрете внутрисетевого и национального роуминга, а также взимания роуминговых тарифов при поездках россиян в Белоруссию.

Финальный запуск «комфортных» тарифов на роуминг в Союзном государстве запланирован на 1 января 2021 г.

Документ предлагал внести поправки в закон «О связи» с закреплением нормы применения единого тарифа на услуги по передачи данных, предоставления доступа в интернет с использованием точек доступа и телефонных соединений между абонентами в пределах Союзного государства вне зависимости от местонахождения абонента на территории двух стран.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что исторически региональный роуминг на территории России возник из-за возникавшей у сотовых операторов необходимости пропускать трафик через специального оператора (до середины 2000 гг. им был «Межрегиональный Транзиттелеком»).

Чуть раньше — в июне 2017 г., фракцией «Справедливая Россия» в Госдуму был внесен законопроект о запрете внутрисетевого и национального роуминга в России. Фактически, фракция ЛДПР предложила распространить отмену роуминга на территорию всего Союзного государства, однако окончательная отмена внутрироссийского роуминга, как сообщал CNews, состоялась гораздо раньше — в декабре 2018 г., с принятием Госдумой поправок в закон «О связи».

Согласно поправкам, сотовым операторам вменилась обязанность предоставлять абонентам одинаковые условия обслуживания на всей территории России — независимо от того, находится ли абонент на территории региона, указанного в решении о выделении ему ресурса нумерации и включающего номер абонента, или за его пределами.

«Дорожная карта» по реализации резолюции высшего госсовета Союзного государства от 30 июня 2017 г. по вопросу отмены роуминга на территории Союзного государства и план мероприятий совместных действий по выявлению и пресечению «фрода» (мошенничества) в сетях электросвязи были согласованы и подписаны министрами связи обоих государств в декабре 2019 г.

В соответствии с требованиями дорожной карты, плата за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства должна быть отменена не позднее сентября 2020 г., а полное согласование процесса отмены роуминга предполагалось завершить к концу октября 2020 г.