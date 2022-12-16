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Бизнес умоляет власти разрешить использовать пиратский иностранный софт. Сейчас за него сажают на семь лет

Институт развития предпринимательства и экономики обратился в Минцифры с письменной просьбой о разработке законопроекта, защищающего российский бизнес от санкций за использование взломанного иностранного ПО. Сейчас это карается тюрьмой на срок до семи лет, в зависимости от статьи. Из России на фоне санкций ушли почти все крупные иностранные разработчики. Купить лицензию на их софт почти невозможно, а процесс перехода на отечественные решения не так прост, как может показаться.

Минцифры просят о помощи

Российский бизнес обратился к властям с просьбой ввести мораторий на наказания за использование пиратского ПО, притом на уровне закона. Она изложена в письме Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), направленном в Минцифры России. Редакция CNews обратилась в министерство за подтверждением получения документа и ожидает ответа.

Авторы письма просят министерство подготовить законопроект, который позволит ввести запрет как на административное, так и на уголовное преследование компаний, вынужденно использующих иностранное пиратское ПО.

В письме ИРПЭ также приведены причины, по которым российский бизнес в настоящее время не по своей воле использует или планирует использовать пиратский зарубежный софт. Как пишут «Известия», это в первую очередь отказ разработчиков продавать новые или продлевать имеющиеся лицензии российским клиентам.

Вторая причина – невозможность оперативно перевести все бизнес-процессы и всех сотрудников на отечественные решения.

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Бизнесмены не хотят угодить в тюрьму за пиратскую Windows или Photoshop

В письме ИРПЭ приводится пример двух сфер деятельности – промышленности и ритейла. Авторы документа утверждают, что эти отрасли не могут полноценно функционировать без программного обеспечения, включая ОС, среды разработки и офисный софт. «Стабильная работа программного обеспечения становится фактором продовольственной безопасности», – говорится в письме.

Нужно время

Специалисты ИРПЭ подчеркивают, что работа по импортозамещению в сфере программного обеспечения, используемого компаниями, идет полным ходом. Примером опять послужил ритейл – авторы письма утверждают, что компании из этой сферы интегрируют отечественные программные решения сторонних разработчиков в свою работу, а также пишут собственный софт.

Однако это не процесс одного дня, и как долго он продлится, предугадать невозможно. В теории, импортозамещение может растянуться на месяцы и годы.

Тем временем, иностранные компании, занимающиеся разработкой ПО, одна за одной покидают российский рынок. Среди наиболее крупных игроков это Microsoft, Adobe, ABBYY, Oracle, Autodesk, Atlassian и многие другие. Весь их софт распространяется по лицензии, притом отнюдь не по открытой – часть ПО оплачивается единоразово, другая же требует регулярных взносов. Если раньше россияне могли наряду со всем остальным миром покупать лицензии на нужные им иностранные программы, то события, развернувшиеся в конце февраля 2022 г., их этой возможности лишили. Навсегда или нет - определенно сказать нельзя, но дефицит на некоторые лицензии в стране уже образовался.

Проблема нарастает

Авторы письма утверждают, что по прошествии шести месяцев с момента первых антироссийских санкций проблемы с продлением или покупкой лицензий на иностранный софт начали испытывать уже около 70 российских компаний. Об этом говорится в результатах опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в августе 2022 г.

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Каждый пятый тогда прямо заявил, что сложившаяся ситуация с иностранным ПО не позволяет его компании нормально функционировать. Спустя еще четыре месяца все могло стать значительно хуже.

В тюрьму за пиратскую Windows

Российские предприниматели, выступая с просьбой о моратории на наказание за пиратство, пытаются снизить вероятность оказаться в тюрьме за использование в своем бизнесе пиратского ПО. Действующее российское законодательство весьма строго относится к тем, кто решил сэкономить на лицензии, даже если это лицензия на софт компании из недружественной страны или разработчика, решившего отвернуться от россиян и России.

В частности, согласно п. 3. ст. 146 УК РФ, нарушение авторских и смежных прав (именно этим и является использование пиратского ПО) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в особо крупном размере или лицом с использованием своего служебного положения, карается в России крупными штрафами (до 500 тыс. руб.) или тюремным заключением на срок до шести лет. Взлом ПО может обеспечить переезд в тюрьму на семь лет (п. 4 ст. 272 УК РФ, в случае тяжких последствий или угрозы их наступления).

Предыдущие попытки

Обсуждение вопроса о временном прекращении преследования бизнеса за использование взломанного иностранного ПО ведется властями очень давно. Впервые они заговорили об этом еще в первых числах марта 2022 г.

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Однако через несколько дней обсуждение было поставлено на паузу. На момент публикации материала особых подвижек в решении вопроса не наблюдалось.

Впрочем, попытки допустить россиян к пиратскому иностранному контенту властями все же предпринимаются. Например, в августе 2022 г. депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия – за правду» Дмитрий Кузнецов внес в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить в России использование пиратского контента, права на который принадлежат компаниям и физлицам из «недружественных» России стран.

До полноценного рассмотрения документ пока не добрался, встретив в начале октября 2022 г. жесткую критику со стороны Минцифры. Ведомство заявило о необходимости масштабной доработки документа. Также против идеи Кузнецова выступила отечественная ИТ-отрасль.

Евгений Черкесов

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