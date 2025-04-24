Разделы

Бизнес Кадры
|

Россияне хотят, чтобы обучение стратегически важным техническим специальностям в колледжах и вузах было бесплатным для всех

Инициатива парламентариев о полностью бесплатном образовании для технарей получила одобрение большинства: 8 из 10 россиян — за. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Депутаты партии «Справедливая Россия — За Правду» предложили сделать обучение в колледжах и вузах по стратегически важным техническим специальностям полностью бесплатным, чтобы справиться с дефицитом рабочих и инженеров на рынке труда. Инициативу одобрили 82% экономически активных россиян: «Все колледжи, лицеи, ПТУ, вузы должны быть полностью бесплатными». Противников — 7%, еще 11% затруднились с оценкой: «А будут ли студенты учиться? Сейчас на работу приходят: диплом — есть, а образования — нет»; «Начнется ажиотаж среди родителей, а способности своих детей-абитуриентов при этом они часто не учитывают»; «Считаю, что работодатели должны финансировать обучение, а не государство!»; «Почему только для технических?!»

Идея о бесплатном обучении техническим специальностям у мужчин встретила больше одобрения, чем у женщин (86 и 78% соответственно). Среди россиян старше 45 лет инициативу поддержал 91%: «Образование все должно быть бесплатным. Вспомните историю нашей страны СССР». Уровень одобрения растет с увеличением размера дохода опрошенных: 73% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 92% среди россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей. За бесплатное обучение техническим специальностям — 86% родителей учащихся 8-11 классов.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 379

Время проведения: 16-22 апреля 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появился новый способ мошенничества с картами, прорывающий PIN-коды и банковскую защиту

Хакеры набросились на российскую медицину. Под главным ударом фармацевтика

Лишний балласт. Тонущая Intel выгонит на улицу десятки тысяч сотрудников по всему миру

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2025

Microsoft закручивает гайки персоналу. Тем, кто мало напрягался, укажут на дверь и надолго закроют дорогу назад

В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны

Конференции

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153