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МТС прокачала связь на пути к валу Чингисхана

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в Краснокаменске. Скоростной мобильный интернет получили более 50 тыс. горожан, а также туристы, археологи и краеведы, отправляющиеся к средневековому памятнику – «Валу Чингисхана». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Краснокаменск расположен на одном из путей к археологическому памятнику «Вал Чингисхана». Это грандиозное сооружение, растянувшееся на 700 километров по территории современной Монголии, Китая и российского Забайкалья, было возведено в XI веке местными народностями – киданями. Укрепление использовалось для защиты от набегов кочевников, перевозки товаров и состояло из земляного вала, глубокого рва и системы укрепленных городищ. Памятник представляет огромный интерес для ученых и любителей старины.

Теперь туристы, исследователи и краеведы, направляясь к фрагментам средневекового вала, могут воспользоваться туристическими сервисами и навигаторами, заказать гостиницу или купить билеты онлайн, а также использовать онлайн-банкинг для расчетов в пути. Те же, кто не захочет отправляться в путешествие к археологическому памятнику, могут увидеть его восстановленную копию в Краснокаменске. Около 240 кв. метров бетонной стены в городском сквере стилизованы под крепостной вал, на котором размещены три барельефа - «Бизон. Быркинские скалы», «ХирХиринское городище» и «Шерстистый носорог».

«Высокоскоростной мобильный интернет позволяет ученым и археологам использовать цифровые сервисы. Например, оперативно обмениваться результатами исследований или совершать видеозвонки иностранным коллегам, которые также изучают «Вал Чингисхана» на территории Монголии и КНР. Качественная связь дает возможность пользоваться облачными ресурсами для хранения видео полевых дневников, удаленно работать с программами для моделирования и воссоздания внешнего облика и элементов культуры народов, проживавших здесь сотни лет назад. После модернизации сети и запуска нового телеком-оборудования жители Краснокаменска могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами, а гости города – больше узнать в интернете об уникальной истории Краснокаменского района», - сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Также МТС модернизировала мобильную сеть в селе Соктуй-Милозан Краснокаменского района. Более 300 жителей села получили доступ к цифровым экосистемным сервисам на высоких скоростях даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

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Цифровизация

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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